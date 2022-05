बिजली का बिल आएगा आधे से भी कम! गर्मी में बस बदल डालें घर के ये दो गैजेट्स

How To Reduce Electricity Bill In Summers: गर्मियों में बिजली का बिल (Electricity Bill) हमेशा से ही चर्चा की विषय होता है. घंटे AC-कूलर चलने से बिजली की ज्यादा खपत होती है. ऐसे में इसे कम करने के लिए हम बिजली की खपत कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं. वक्त की कमी के चलते कई बार हम ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते जो बिजली के बिल को आधा से भी कम कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे बिजली का बिल कम करने के आसान उपाय...

छोटा सा बदलाव कराएगा मोटा फायदा

आमतौर पर देखा गया है कि गर्मियों के मौसम में बिजली का बिल काफी बढ़ जाता है. बिजली का बिल बढ़ने का मतलब है आपका बजट बिगड़ जाता है. अगर आप बिजली के ज्यादा बिल की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको सिर्फ घर के कुछ डिवाइस बदलने होंगे.

नॉर्मल बल्ब बढ़ा देता है बिजली की खपत

आप अगर अब भी पुराने बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्हें गुडबाय कह दीजिए. ये बल्ब बिजली का बिल तेजी से बढ़ाते हैं. इनसे छुटकारा पाकर आप बिजली की खपत कम कर सकते हैं. इनकी जगह घर में एलईडी बल्ब इस्तेमाल करना शुरू कर दें. एलईडी बल्ब बिजली की खपत को कम कर आपको भारी-भरकम बिल से बचा सकता है.

ऐसे एयर कंडीशनर के इस्तेमाल से बचें

गर्मी के दिनों में AC का इस्तेमाल आम बात है. अगर आप ज्यादा क्षमता के AC का इस्तेमाल कर रहें तो.. जरूरत के समय पर ही ऑन करें. ज्यादा क्षमता वाले AC बहुत बिजली खपत करते हैं और इसका सीधा असर बिल पर दिखाई देता है.

पुराने जमाने का AC

कई घरों में आज भी सालों पुराना AC का इस्तेमाल किया जाता है. यह बिजली की बहुत ज्यादा खपत करते हैं. बिजली ज्यादा खपत बिल बढ़ाएगी ही. इसलिए आज ही पुराना AC की जगह 5 स्टार रेटिंग वाला नया AC खरीद लें. 5 स्टार रेटिंग वाले AC बिजली कम खपत करते हैं जिससे आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं.