Plastic Cooler खरीदना चाहिए या नहीं? खरीदने से पहले जान ले ये सच्चाई, भट्टी से शिमला बन जाएगा घर

अप्रैल की शुरुआत के साथ ही देश के कई हिस्सों में गर्मी तेज हो चुकी है. ऐसे में राहत पाने के लिए ज्यादातर लोग अपने घरों में एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं. भारत में कूलर इसलिए भी ज्यादा लोकप्रिय हैं क्योंकि ये किफायती होते हैं और अच्छी कूलिंग देते हैं. लेकिन जब कूलर खरीदने की बात आती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है- मेटल (लोहे का) कूलर लें या प्लास्टिक वाला? दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, जिन्हें समझना जरूरी है.

मेटल कूलर: मजबूत लेकिन भारी

मेटल बॉडी वाले कूलर लंबे समय से इस्तेमाल में हैं और अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं. इनकी बॉडी मजबूत होती है, जिससे ये लंबे समय तक चलते हैं. आमतौर पर इनमें बड़े फैन और बड़े पानी के टैंक होते हैं, जो बेहतर कूलिंग देने में मदद करते हैं. यही वजह है कि बड़े कमरों या खुले स्थानों के लिए ये ज्यादा असरदार होते हैं. हालांकि, इनका सबसे बड़ा नुकसान है इनका वजन. ये काफी भारी होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है. इसके अलावा, अगर सही तरीके से देखभाल न की जाए तो इनमें जंग लगने की समस्या भी हो सकती है, जिसके कारण समय-समय पर पेंटिंग और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है.

प्लास्टिक कूलर: हल्के और मॉडर्न

आजकल प्लास्टिक कूलर तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. इनका सबसे बड़ा फायदा है कि ये हल्के होते हैं और आसानी से कहीं भी शिफ्ट किए जा सकते हैं. इनका डिजाइन भी मॉडर्न होता है, जिससे ये घर की सजावट के साथ अच्छी तरह फिट हो जाते हैं. सबसे खास बात यह है कि प्लास्टिक में जंग नहीं लगती, इसलिए इनका मेंटेनेंस आसान होता है. हालांकि, मेटल की तुलना में इनकी बॉडी उतनी मजबूत नहीं होती और लंबे समय के बाद इनमें क्रैक आने की संभावना रहती है.

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कूलिंग परफॉर्मेंस: मटेरियल नहीं, फीचर्स मायने रखते हैं

अक्सर लोग सोचते हैं कि मेटल कूलर ज्यादा ठंडी हवा देते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. कूलिंग इस बात पर निर्भर करती है कि कूलर का फैन, मोटर और कूलिंग पैड कितने अच्छे हैं. अगर किसी कूलर में पावरफुल मोटर और अच्छी क्वालिटी के हनीकॉम्ब पैड हैं, तो वह बेहतर कूलिंग देगा, चाहे वह प्लास्टिक का हो या मेटल का. हालांकि, बड़े साइज के मेटल कूलर बड़े कमरों में ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं.

बिजली की खपत: किसमें ज्यादा खर्च?

मेटल कूलर आमतौर पर बड़े होते हैं और इनमें ज्यादा पावरफुल मोटर होती है, इसलिए ये ज्यादा बिजली खपत करते हैं. वहीं प्लास्टिक कूलर छोटे और हल्के होते हैं, जिनमें मोटर भी कम पावर की होती है, जिससे बिजली की बचत होती है. अगर आप बिजली का बिल कम रखना चाहते हैं, तो प्लास्टिक कूलर एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

मेंटेनेंस: कौन है आसान?

मेंटेनेंस के मामले में प्लास्टिक कूलर आगे हैं. इनमें जंग नहीं लगती और न ही इन्हें बार-बार पेंट कराने की जरूरत होती है. दूसरी तरफ, मेटल कूलर को साफ रखना और जंग से बचाने के लिए नियमित देखभाल जरूरी होती है.

आखिर कौन सा कूलर खरीदें?

अगर आपके पास बड़ा कमरा या खुला एरिया है और आप वजन की चिंता नहीं करते, तो मेटल कूलर आपके लिए सही रहेगा क्योंकि यह ज्यादा पावरफुल होता है. लेकिन अगर आप हल्का, पोर्टेबल और कम मेंटेनेंस वाला ऑप्शन चाहते हैं, तो प्लास्टिक कूलर बेहतर रहेगा.