गर्मी में कैसे बचाएं बिजली का बिल? बस अपनाएं ये 5 जादुई ट्रिक्स, धीमे-धीमे चलने लगेगा मीटर

गर्मियों का मौसम आते ही घरों में बिजली की खपत तेजी से बढ़ जाती है. इस समय पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर लंबे समय तक चलते रहते हैं. कई घरों में AC लगभग पूरे दिन चलता है, जिसकी वजह से महीने के अंत में बिजली का बिल काफी ज्यादा आ जाता है. लगातार चलने से इन उपकरणों पर लोड भी बढ़ता है और बिजली की खपत भी ज्यादा होती है. हालांकि कुछ आसान और समझदारी भरे उपाय अपनाकर आप बिजली की खपत को कम कर सकते हैं. इससे न केवल बिजली का बिल कम होगा बल्कि ऊर्जा की भी बचत होगी.

AC को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी

अगर आप घर में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सही सेटिंग रखना बहुत जरूरी है. कई लोग AC का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर देते हैं, जिससे बिजली की खपत काफी बढ़ जाती है. विशेषज्ञों के अनुसार AC का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना बेहतर माना जाता है. सिर्फ एक डिग्री तापमान बढ़ाने से भी लगभग 6 प्रतिशत तक बिजली की बचत हो सकती है.

इसके अलावा AC के साथ पंखा चलाने से भी कम समय में कमरा ठंडा हो जाता है. जब पंखा धीमी गति पर चलता है तो ठंडी हवा पूरे कमरे में जल्दी फैलती है. इससे AC पर दबाव कम पड़ता है और बिजली की खपत भी कम होती है. AC का एयर फिल्टर भी नियमित रूप से साफ करना चाहिए. अगर फिल्टर गंदा हो जाए तो मोटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है. इसलिए हर 15 दिन में फिल्टर साफ करना जरूरी माना जाता है.

प्राकृतिक तरीकों से घर को रखें ठंडा

घर को ठंडा रखने के लिए केवल बिजली के उपकरणों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है. कुछ प्राकृतिक तरीकों से भी कमरे का तापमान कम किया जा सकता है. दिन के समय खिड़कियों पर पर्दे बंद रखने से कमरे में आने वाली धूप कम हो जाती है, जिससे अंदर का तापमान ज्यादा नहीं बढ़ता. खासकर दोपहर के समय गहरे रंग के पर्दे या ब्लाइंड्स इस्तेमाल करने से कमरे को ठंडा रखने में मदद मिलती है.

सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच भारी पर्दों का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है क्योंकि इसी समय धूप सबसे ज्यादा तेज होती है. शाम के समय खिड़कियां खोल देने से बाहर की ठंडी हवा अंदर आती है. इससे कई बार रात में AC चलाने की जरूरत भी कम पड़ जाती है. अगर आपका घर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है तो छत पर रिफ्लेक्टिव सफेद पेंट करवाना भी अच्छा विकल्प हो सकता है. इससे धूप की गर्मी कम अंदर पहुंचती है और घर का तापमान अपेक्षाकृत ठंडा रहता है.

इस्तेमाल न होने पर उपकरण बंद रखें

कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऐसे होते हैं जो बंद होने के बाद भी बिजली खर्च करते रहते हैं. टीवी, लैपटॉप चार्जर और माइक्रोवेव जैसे कई डिवाइस स्टैंडबाय मोड में भी बिजली लेते रहते हैं. इसलिए जब इनका इस्तेमाल न हो तो इन्हें पूरी तरह से स्विच ऑफ कर देना या प्लग निकाल देना बेहतर होता है. छोटा सा यह कदम पूरे महीने में बिजली की अच्छी-खासी बचत कर सकता है और अनावश्यक बिजली खर्च से बचा सकता है.

फ्रिज की सही सेटिंग भी जरूरी

घर में सबसे ज्यादा समय तक चलने वाले उपकरणों में फ्रिज भी शामिल है. इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना भी बिजली बचाने के लिए जरूरी है. फ्रिज को दीवार से कम से कम 6 इंच दूर रखना चाहिए ताकि पीछे से निकलने वाली गर्म हवा आसानी से बाहर निकल सके. गर्मी के मौसम में फ्रिज को समर मोड पर रखना भी फायदेमंद हो सकता है. इसके अलावा फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने से बचना चाहिए क्योंकि इससे अंदर का तापमान बढ़ जाता है और फ्रिज को दोबारा ठंडा करने के लिए ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ती है. गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखने से भी बिजली की खपत बढ़ जाती है.

LED बल्ब से करें बिजली की बचत

आज भी कई घरों में पुराने फिलामेंट बल्ब या ट्यूबलाइट का इस्तेमाल होता है, जो ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. अगर इन्हें LED बल्ब से बदल दिया जाए तो बिजली की खपत काफी कम हो सकती है. LED बल्ब कम बिजली में ज्यादा रोशनी देते हैं और लंबे समय तक चलते भी हैं. इसलिए घर में LED लाइट्स का इस्तेमाल करना बिजली बचाने का एक आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है. छोटे-छोटे बदलाव अपनाकर आप गर्मियों में भी बिजली का बिल काफी हद तक कम कर सकते हैं.