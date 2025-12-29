Online Fraud Safety Tips: डेटा ब्रीच से बढ़ा ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा! बचाव के लिए अपनाएं ये स्मार्ट तरीके

Online Fraud Safety Tips: आज के समय में जैसे-जैसे हम डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. हमारे देश में लाखों लोग रोज़ाना ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं. जहां एक तरफ इंटरनेट और तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी लोगों के ल‍िए सहूल‍ियत का काम कर रही है, तो वहीं यह साइबर अपराधियों के लिए एक वरदान बनती जा रही है. आजकल लोग इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया, बैंकिंग, ई-कॉमर्स और अन्य सेवाओं का उपयोग करते हैं. जिससे उनकी व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय डेटा साइबर अपराधियों के लिए आसान निशाना बन जाता है. ऐसे में हम यहां आपको कुछ आसान उपाय बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने साथ होने वाली ऑनलाइन फ्रॉड की घटना को काफी हद तक कम कर सकते है.

अपनी पर्सनल जानकारी ऑनलान साझा करने से बचे

क्योंकि साइबर अपराधियों के लिए ऑनलाइन फ्रॉड का सबसे बड़ा टूल आपके बारे में पर्सनल जानकारी है. ऐसे में आप अपने बारे में कम से कम जानकारी इंटरनेट पर साझा करें. खास कर सोशल मीडिया पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को उतना ही शेयर करना चाहिए ज‍ितना जरूरी हो. परिवार और बच्चों के बारें में कोई भी जानकारी अपनी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करें. कई बार स्कैमर्स इसका फायदा उठा कर आपके परिवारजनों से पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं.

VPN का इस्तेमाल करें

कई बार वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का उपयोग भी आपको साइबर फ्रॉड से बचा लेता है. जैसे अगर आप पब्लिक Wi-Fi पर कोई काम कर रहे हैं, या गलती से किसी मैलवेयर लिंक पर क्लिक कर देते हैं. तो VPN आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और आपके IP एड्रेस को छिपा देता है. जिससे हैकर्स के लिए आपकी पहचान और संवेदनशील जानकारी चुरा पाना काफी मुश्किल हो जाता है.

ईमेल मास्कर का उपयोग करें

आज के समय में काम या अन्य कारणों से आपको कई अन्य वेबसाइटों पर ऑनलाइन अकाउंट बनाना पड़ता है. ये सभी वेबसाइट्स आपसे आपका ईमेल आईडी मांगती है. ऐसे में अगर आप हर जगह अपनी पर्सनल ईमेल इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खतरा बढ़ जाता है. कई बार आपके इसी ईमेल को हैकर्स स्कैम के लिए इस्तेमाल करने लगते है. इससे बचने का सबसे आसान तरीकी है ईमेल मास्कर. इसमें आपको एक नकली ईमेल एड्रेस म‍िल जाता है. इसको आप आराम से किसी भी वेबसाइट पर अकाउंट बानाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

मैलवेयर के लिए करें एंटीवायरस का इस्तेमाल

अपने डिवाइस को आप किसी भी प्रकार के मैलवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम रन कर सकते हैं. एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम आपके सिस्टम पर आते ही मैलवेयर को पकड़ सकता है. एंटीवायरस आपके निजी फ़ाइलों को सुरक्षित रखता है.

साइबर हमलों से खुद को कैसे बचाएं?

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूजर्स को फ़िशिंग लिंक या संदिग्ध ई-मेल्स पर क्लिक करने से पहले सावधानी से उसकी जांच करना चाहिए. कई अनजान स्रोतों से आए हुए संदेशों में अक्सर गलत स्पेलिंग, अजीब URL या जल्दी निर्णय लेने का दबाव पाया जाता है. इन संकेतों को पहचानकर आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं. अगर कोई ईमेल या टेक्स्ट मैसेज ऐसा हो जो आपको डरा या परेशान कर रहा हो तो पहले उसकी जांच कर लें.

