How To Use Bharat Taxi App: भारत में 1 जनवरी 2026 से सरकारी 'भारत टैक्सी' ऐप की शुरुआत हो गई हैं. इसको अभी ट्रायल के तौर पर दिल्ली-NCR में लॉन्च किया गया है. जनवरी के अंत तक इस ऐप को दिल्ली के साथ अन्य शहरों में भी लॉन्च किया जाएगा. अभी तक यूजर्स से भारत टैक्सी ऐप को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इस ऐप के आने से ola-Uber और Rapido जैसी प्राइवेट कंपनियों की मनमानी पर रोक लग गई हैं. अब यह एप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. आइये, जानते हैं इस ऐप का कैसे इस्तेमाल करना है.

भारत टैक्सी क्या है?

यह एक नया टैक्सी ऐप हैं, जो सरकार के द्वारा लया जा रहा है. इसका संचालन Sahkar Taxi Cooperative limited द्वारा किया जा रहा है. इसके संचालन में आठ प्रमुख सहकारी और वित्तीय संस्थान शामिल हैं. इस ऐप को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के साथ NCDC, IFFCO, AMUL, KRIBHCO, NAFED, NABARD, NDDB और NCEL जैसी दिग्गज संस्थाओं का समर्थन मिला हुआ है. आपको बता दें कि इस ऐप की घोषणा सबसे पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मार्च 2024 में की थी. यह ऐप रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों को टक्कर देने वाला है.

ऐप को लोगों से मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर अभी तक 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड मिल चुके हैं. यूजर्स ने इस ऐप को 4.8 की रेटिंग दी है. वहीं, ऐपल ऐप स्टोर पर ऐप को 4.9 की रेटिंग मिली हुईं हैं. इस ऐप पर हर दिन औसतन 5,500 राइड्स हो रही है. जिसमें 4,000 एयरपोर्ट से और 1,500 अन्य जगहों से शामिल हैं.ये राइड्स कैब, ऑटो और बाइक जैसी विभिन्न कैटेगरी में हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस एप पर अब तक 1.4 लाख से अधिक ड्राइवर रजिस्टर कर चुके हैं. इस एक ऐप में आपको बाकी कैब सर्विस की तरह कैब, ऑटो और बाइक की सुविधा मिल जाती है.

ऐसे इस्तेमाल करें ऐप?

स्टेप 1. सबसे पहले Google Play Store या एप्पल ऐप स्टोर से Bharat Taxi Driver ऐप डाउनलोड करें.

स्टेप 2. ऐप डाउनलोड होने के बाद अपने मोबाइल नंबर से OTP के जरिए रजिस्टर करें.

स्टेप 3. ओटीपी सबमिट करने के बाद अपना पूरा नाम, जीमेल आदि डिटेल भरें.

स्टेप 4. अब आपके सामने ऐप का होम पेज खुल जाएगा

स्टेप 5. यहां आपको Metro, Rentals और Intercity का ऑप्शन मिलेगा.

स्टेप 6. अब अगर आपको मेट्रो टिकट चाहिए तो मेट्रो पर क्लिक करें. रेंटल के लिए रेंटल पर टैप करें.

स्टेप 7. राइड बुक करने के लिए 'Where would you like to go' पर क्लिक करें.

स्टेप 8. अब ऐप पर आपकी लोकेशन आ जाएगी, उसके बाद जहां आपको जाना है वह जगह डालें.

स्टेप 9. अब आपके सामने बाइक, कार आदि के ऑप्शन आ जाएंगे. जिनको आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं.

