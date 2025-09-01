अब नहीं खत्म होगा Mobile Data! अपनाएं ये 5 जबरदस्त टिप्स और दिनभर चलाएं इंटरनेट

Save Mobile Data: अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि उनके सारे दिन का मोबाइल का डेटा आखिर कहां यूज हो जाता है. जो लोग महंगे डेटा प्लान्स लेते है उनकी भी यह समस्या है कि डेटा आते ही खत्म हो जाता है. आपके फोन में चल रही बहुत-सी चीजें डेटा का इस्तेमाल करती है और आपके इसकी जानकारी तक नहीं होती. आइए जानते हैं कि आप कैसे आसानी से अपने इंटरनेट डेटा को बचा सकते हैं.

Data Saver Mode का यूज करें

अपने फोन में Data Saver Mode को ऑन करें, यह मोड बैकग्राउंड में चल रही ऐप्स के डेटा को लिमिट करता है. Android और iOS दोनों ही मोबाइल में ये मोड दिया गया है. इसे ऑन करने के लिए स्मार्टफोन की Settings में जाकर Network and Internet के ऑप्शन में जाएं और Data Use में जाकर Data Saver Mode को चालू कर दें.

Auto Update को बेद करें

ज्यादातर लोगों के फोन में ऐप्स ऑटो अपडेट मोड पर रहते है. इसीलिए Google Play Store पर ऐप्स के अपडेट आने पर, फोन के ऐप्स खुद से ही अपडेट हो जाते है और इसमें आपका इंटरनेट डेटा खर्च हो जाता है. इसे बंद करने के लिए Google PLay Store ओपन करें और स्क्रीन के ऊपर कॉर्नर में Profile फोटो पर टैप करें. अब Menu में Settings सेलेक्ट करें और Network Preferences या Auto Updates Apps पर क्लिक करें. इसके बाद Don't auto update apps या फिर Auto update apps over Wi-Fi only सेलेक्ट करें.

Video की Quality कम करें

यूट्यूब या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अक्सर लोग हाई क्वालिटी में वीडियो देखते हैं जिससे डेटा तेजी से खत्म होता है. आप यूट्यूब या नेटफ्लिक्स जैसे ऐप्स पर वीडियो की क्वालिटी को 480p या और भी कम कर सकते हैं. जिससे एक्सट्रा में लगने वाला डेटा बचेगा. यब सेटिंग ऑन करने के लिए यूट्यूब की सेटिंग्स खोलें और वीडियो क्वालिटी में 480p या Data Saver के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

Data Limit के ऑप्शन का इस्तेमाल करें

अपने स्मार्टफोन में डेटा लिमिट को ऑन कर दें. आप एक लिमिट तय करके डेटा बचा सकते हैं. इस ऑप्शन को चालू करने के लिए Settings में जाकर Connections में जाएं और Data Usage पर क्लिक करें. आप डेटा अलर्ट सेट करें और मोबाइल डेटा यूज की लिमिट तय करें.

Mobile Update बंद करें

अक्सर फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट आते है और आपका फोन में अपडेट आते ही अपने आप डाउनलोड होकर इंस्टाल हो जाता है. यानि सॉफ्टवेयर ऑटो अपेडट चालू है. आपको इस ऑटो अपडेट के ऑप्शन से हटाना है. आप चाहे तो इसे Wi-Fi कनेक्शन से भी अपडेट कर सकते हैं.