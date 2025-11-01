जल्दी खत्म हो जाता है मोबाइल डेटा? तुरंत बदलें स्मार्टफोन में ये सेटिंग्स, इंटरनेट की होगी बचत ही बचत

Save Mobile Data: अगर आपका रोजाना का मोबाइल डेटा जल्दी खत्म हो जाता है और बाकी के टाइम बोरिंग बैठे रहते हैं, यानी कि आप अनजाने में कुछ गलतियां कर रहे हैं. जिसके कारण आपका सारा इंटरनेट एक ही बारी में खत्म हो जाता है. आप कुछ आसान-सी टिप्स को अपनाकर आप अपने मोबाइल डेटा को ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए जब भी मौका मिले आपको घर पर, ऑफिस या पब्लिक स्पेस में वाई-फाई से कनेक्ट कर सकते हैं.

मोबाइल डेटा बचाने के लिए 6 बातें फॉलो करें

डेटा को मॉनिटर और कंट्रोल करें

आपको अपने फोन का डेटा यूज सेटिंग में जाकर चेक करना चाहिए कि कौन से ऐप्स सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं. Android और iOS दोनों में इसके लिए बिल्ट-इन टूल दिया गया हैं.

बैकग्राउंड डेटा को कंट्रोल करें

आपको मोबाइल की सेटिंग में जाकर उन ऐप्स को बैकग्राउंड में डेटा इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए जो ज्यादा जरूरी नहीं हैं. Android पर आप Data Saver ऑन कर सकते हैं और iOS Background App Refresh को बंद कर सकते हैं.

ऑफलाइन यूज के लिए डाउनलोड करें

जब भी आप वाई-फाई से कनेक्टेड हों तब म्यूजिक, वीडियो या पॉडकास्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि बाद में फोन का डेटा बंद होने पर भी आप उन्हें देख या सुन सकें.

लो स्ट्रीमिंग क्वालिटी पर देखें

YouTube, Netflix और Amazon Prime जैसे ऐप्स में वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग की क्वालिटी को लो या स्टैंडर्ड पर सेट करें. जैसे- मोबाइल डेटा पर YouTube को 480p या उससे कम पर सेट करें.

ऑटो-डाउनलोड और ऑटो-प्ले को बंद रखें

WhatsApp, Google Photos और ऐप स्टोर्स में ऐप अपडेट, फोटो या वीडियो के लिए ऑटो डाउनलोड को ऑफ करके रखें. इंस्टाग्राम, X या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियो को ऑटो-प्ले न रखें.

डेटा सेविंग मोड वाले ऐप्स का इस्तेमाल

Google Chrome या Opera जैसे ब्राउजर में डेटा कंप्रेशन मोड होते हैं, जो ब्राउज करते समय डेटा यूज को कम करते हैं. जब मोबाइल डेटा ऑन हो तो Google Drive या iCloud जैसी सेवाओं में ऑटोमैटिक बैकअप या सिंकिंग को रोक सकते हैं.