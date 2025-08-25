पेट्रोल-डीजल पर बचेगा मोटा पैसा, फ्यूल क्रेडिट कार्ड से आप भी इस तरह करें स्मार्ट बचत

पेट्रोल-डीजल के दाम वक्त के साथ इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब लोग कोई व्हीकल खरीदने से पहले पेट्रोल की कीमतों पर नजर दौड़ते हैं. खासतौर पर किसी मिडिल क्लास परिवार के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई है. वहीं, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि हर घर में एक मोटर बाइक या कार की जरूरत रहती ही है. रोज ऑफिस जाना हो या बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, तेल तो भरवाना ही पड़ जाता है. ऐसे में आज हम आपके लिए पेट्रोल-डीजल पर पैसे बचाने का एक बेहतरीन तरीका खोज लाए हैं. दरअसल, आज फ्यूल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके हर महीने अच्छी बचत कर सकते हैं.

इस तरह मिलता है

SBI Card, HDFC Bank, RBL Bank और Axis Bank जैसे बड़े बैंक ऐसे क्रेडिट कार्ड देते हैं जिनसे पेट्रोल-डीजल खरीदने पर करीब 8.5% तक अच्छा-खासा फायदा लिया जा सकता है. ये फायदा सिर्फ फ्यूल सरचार्ज माफ करने से भी ज्यादा होता है. बहुत से लोगों को इन कार्ड्स के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती. ये कार्ड खासतौर पर पेट्रोल पंप पर इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं और भारत में ये बैंक और ऑयल कंपनियों जैसे BPCL, Indian Oil और HPCL की साझेदारी से मिलते हैं. अगर आप ऐसा कार्ड लेना चाहते हैं तो बैंक की वेबसाइट पर जाकर या ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर बैंक की अपनी शर्तें होती हैं, इसलिए पहले ये जरूर देख लें कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं.

फ्यूल क्रेडिट कार्ड का करें इस्तेमाल

फ्यूल क्रेडिट कार्ड से जब भी आप पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो आपको कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं. इन पॉइंट्स को आप फ्यूल खरीदने, गिफ्ट वाउचर लेने या ट्रैवल खर्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा 1% से 2.5% तक का फ्यूल सरचार्ज भी नहीं लगता. अगर आप रोज सफर करते हैं या लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो ये कार्ड आपकी जेब के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. कुछ कार्ड्स में ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल में छूट और खाने-पीने पर ऑफर भी मिलते हैं.

कैसे चुनें कार्ड

अब सवाल ये उठता है कि कैसे सबसे बेहतर कार्ड चुना जाए. इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है. चलिए जानते हैं क्या है ट्रिक्स-

1. कार्ड पर मिलने वाले ऑफर्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक देखें.

2. सालाना फीस और इंटरेस्ट रेट देखें

3. कार्ड की वैधता और बैंक की शर्तें देखें

4. ये बैंक कार्ड खासतौर पर Indian Oil, HPCL या BPCL जैसी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किए जाते हैं. ऐसे में जब आप इन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाने जाते हैं तो आपको कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स जैसे फायदे मिल जाते हैं. कुछ कार्ड्स तो ऐसे भी होते हैं जो ग्रॉसरी, बिजली-पानी के बिल और डिपार्टमेंटल स्टोर जैसी खरीदारी पर भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं.

चुन सकते हैं ये कार्ड्स

ऐसे में चलिए जानते हैं कि आपके लिए कौन-सा कार्ड सबसे अच्छा रहने वाला है. पैसा बाजार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये ऑप्शन्स कार्ड्स की वैल्यू-बैक और सालाना फीस को ध्यान में रखकर चुने गए हैं. हालांकि, कोई भी कार्ड चुनने से पहले ये आपकी फ्यूल की जरूरत और हर महीने आने वाले खर्च को देख लें.

1. BPCL SBI Card Octane

2. IndianOil Axis Bank Credit Card

3. ICICI Bank HPCL Coral Credit Card

4. IndianOil RBL Bank XTRA Credit Card

5. HPCL IDFC FIRST Power+ Credit Card

6. IndianOil Kotak Credit Card

7. ICICI HPCL Super Saver Credit Card

8. IndianOil HDFC Bank Credit Card