हो जाएं अलर्ट! UPI ऐप्स ने शुरू की वसूली; हर रिचार्ज पर लग रहा है फटका, ऐसे रोकें एक्स्ट्रा कट रहे पैसे

PhonePe Paytm और Google Pay जैसे कई अन्य UPI ऐप्स मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर लोगों से 1 से 5 रुपये तक एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं. इस एक्स्ट्रा खर्च से बचने के लिए आप रिचार्ज के लिए सीधे MyJio या Airtel Thanks जैसे ऑफिशियल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही अप इस एक्सट्रा चार्ज को बचाने के लिए कई और भी तरीको का यूज कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:15 AM IST
डिजिटल पेमेंट आज के समय में हमारी सबसे बड़ी जरूरत बना चुका है. हम मोबाइल रिचार्ज से लेकर बिजली बिल तक अब लगभग सभी पेमेंट अब ऑनलाइन अपने मोबाइल से करने लगे हैं. लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि पिछले कुछ समय से PhonePe, Paytm और Google Pay जैसे कई पेमेंट वाले प्लेटफॉर्म आपस मोबाइल रिचार्ज पर ज्यादा पैसे ले रहे हैं. जैसे अगर आप 100 रुपये का मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो आपके बैंक खाते से 103 या 104 रुपये कट जाते हैं? ऐप्स यह एक्स्ट्रा पैसे 'प्लेटफॉर्म फीस' के नाम पर काट रहे हैं. यह चार्ज सुनने में तो छोटा लगता है, लेकिन महीनों के बिलों को मिलाकर यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. 

प्लेटफॉर्म फीस का असली मामला क्या है?  
असल में कुछ डिजिटल पेमेंट ऐप्स अब कुछ सेवाओं पर प्लेटफॉर्म फीस या प्रोसेसिंग चार्ज ले रहे हैं. जैसे ही आप रिचार्ज या बिल पेमेंट करते हैं तब आपको स्क्रीन पर टैक्स के साथ थोड़ा अतिरिक्त अमाउंट जुड़ा हुआ दिखता है. ज्यादातर लोग जल्दी में इसे देख नहीं पाते और सीधे पेमेंट कर देते हैं. कंपनियों का कहना है कि वे आपको एक सिक्योर पेमेंट सर्विस दे रही हैं, और इसके बदले में वे आपसे प्लेटफॉर्म फीस लेती है. यह फीस आमतौर पर 1 से 6 रुपये तक हो सकती है. 

ऐसे बचाएं अपने पैसे
अगर आप इस एक्स्ट्रा खर्च से परेशान हैं, तो इन स्मार्ट तरीकों से आप अपना पैसा बचा सकते है. 

1. ऑफिसियल ऐप का करें इस्तेमाल- प्लेटफॉर्म फीस बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को ही हटा दें. जैसे अगर आपको Jio, Airtel या Vi का रिचार्ज करना है, तो सीधे उनके ऑफिसियल ऐप (जैसे MyJio या Airtel Thanks) पर जाएं. वहां पेमेंट के लिए UPI का ऑप्शन चुनें. इससे आप न केवल प्लेटफॉर्म फीस बचाएंगे, बल्कि खास कैशबैक या एक्स्ट्रा डेटा के ऑफर भी पा सकते हैं. 

2. बैंकिंग ऐप्स की कोशिश करें- आपके फोन में पहले से मौजूद बैंक के ऐप्स (जैसे iMobile, YONO SBI, या HDFC MobileBanking) भी रिचार्ज और बिल पेमेंट की सुविधा देते हैं. क्योंकि ये आपके बैंक के ऐप्स हैं, इसलिए इनसे मोबाइल रिचार्ज या बिजली बिल पेमेंट पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है. इससे आप प्लेटफॉर्म फीस में लगने वाला पैसा बचा सकते हैं. 

3. BHIM UPI का करें इस्तेमाल- भारत सरकार ने अपना भी ऑफिसियल पेमेंट ऐप BHIM UPI लॉन्च किया है. आज भी इस ऐप पर बिना किसी प्लेटफॉर्म फीस के आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं. यह ऐप सिक्योर भी है और कई बार प्राइवेट ऐप्स की तुलना में बेहतर रिवॉर्ड्स भी देता है. अगर आप पॉपुलर ऐप्स के चार्ज से बचना चाहते हैं, तो BHIM UPI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. 

महीने के आखिर में दिखेगा फर्क
अगर आपको शुरुआत में 2–3 रुपये का चार्ज छोटा लग रहा है, तो आप एक बार महीने के अंत में इसको जरूर काउंट करें. अगर आप महीने में 15–20 बार इस तरह के पेमेंट करते हैं, तो साल भर में यह सैकड़ों रुपये में पहुंच जाती है. ऐसे में थोड़ी सी समझदारी और सही तरीका आपके सैकड़ो रुपये बचा सकता है. अगली बार जब भी आप पेमेंट करें, तो Proceed to Pay से पहले पेमेंट ब्रेकअप जरूर चेक करे लें. अगर वहां आपको Platform Fee लिखा हुआ दिख रहा है, तो ऊपर बताए गए तरीकों में से किसी एक को चुनें और अपनी मेहनत की कमाई बचाएं. 

