आपके घर में भी हो सकती है हैकर्स की 'ऑनलाइन एंट्री', मिनटों में गायब होगा....बचने के लिए तुरंत कर लें ये काम

Protect Your Home Wi-fi: आपको क्या लगता है कि सिर्फ पब्लिक वाई-फाई ही खतरनाक होते है. बल्कि हैकर्स और स्कैमर्स की नजर आपके घर के वाई-फाई कनेक्शन पर भी होती है. अक्सर लोग पब्लिक वाई-फाई के इस्तेमाल से बचते हैं ताकि हम धोखाधड़ी का शिकार न बन जाएं. लेकिन क्या आप जानते हैं साइबर अपराधी आपके घर में घुसने के लिए तैयार बैठे रहते हैं? इसीलिए अपने होम वाई-फाई को सुरक्षित करना बेहद जरूरी है.

अक्सर लोग बस यही देखते हैं कि उनके Wi-Fi राउटर से इंटरनेट की स्पीड तेज कैसे मिले. अगर आप स्कैमर्स से अपने नेटवर्क को बचना चाहते हैं, तो कुछ आसान टिप्स को अपनाकर आप कनेक्शन को सुरक्षित कर सकते हैं.

बाहर जाने से पहले वाई-फाई बंद करें

अगली बार जब भी आप बाहर जाएं, तो एक छोटा सा काम जरूर करें. अपने घर का वाई-फाई बंद कर दें. ऐसा करने से आपके घर के नेटवर्क में स्कैमर्स के घुसने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और आपके Wi-Fi की सुरक्षा भी बनी रहेगी.

Firewalls का इस्तेमाल करें

ज्यादातर Wi-fi राउटर में एक खास सुरक्षा कवच होता है. जिसे बिल्ट-इन फायरवॉल कहा जाता है. यह आपके इंटरनेट कनेक्शन को सुरक्षित रखने का काम करता है और साथ ही हैकर्स को आपके नेटवर्क पर हमला करने से रोकता है.राउटर में इस फायरवॉल को बंद करने का ऑप्शन भी मिलता है. इसलिए अपने घर के Wi-Fi नेटवर्क को स्कैमर्स से बचाने के लिए ध्यान रखें कि आपके राउटर का फायरवॉल हमेशा ऑन रहे.

वायरलेस Wi-Fi एन्क्रिप्शन को ऑन करें

आपके होम वाई-फाई डेटा की सेफ्टी के लिए एन्क्रिप्शन असरदार उपाय है. एन्क्रिप्शन के जरिए आपके मैसेज या डेटा को छिपाने का काम किया जाता है. जिससे हैकर्स उसे आसानी से समझ न सके.

यूजर्स नेम और पासवर्ड को चेंज करें

सबसे पहले अपने वाई-फाई का यूजरनेम और पासवर्ड मजबूत करें. अगर आपके नेटवर्क का डिफॉल्ट Username और Passowrd है तो इससे आपका Wi-Fi खतरे में पड़ सकता है. ध्यान रखें कि पासवर्ड ऐसा सेट करें जिसे दूसरे लोग आसानी से सोच समझ न सकें.

हैकर्स को ऐसे दें चकमा

इस बात का ध्यान रखें कि SSID को छिपाना बेहद जरूरी है. इसके जरिए आप अपने Wifi को आस-पड़ोस के लोगों के डिवाइसों में दिखने से छिपा सकते हैं. Default नाम बदलने के बाद हैकर्स को यह समझने में परेशानी होती है कि आपके घर में किस तरह का वाई फाई राउटर है. जिसकी मदद से नेटवर्क पर हमले की संभावना भी कम हो जाती है.