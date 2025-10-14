Advertisement
आपकी 'ऑनलाइन पहचान' खतरे में! चुटकियों में हो सकता है IP Address लीक, बचने के लिए तुरंत करे ये काम

Protect Your Internet Browser Info: जब भी आप ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कुछ जानकारी सेव हो जाती है. इसे फिंगरप्रिंट कहा जाता है. आपकी ये पर्सनल जानकारी लीक भी हो सकती है. लेकिन इन आसान स्टेप्स को अपनाकर आप खुद को काफी हद तक बचा सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:58 PM IST
Secure Browser Information: आप जब इंटरनेट पर कुछ देखते हैं या सर्च करते हैं, तो आपका ब्राउजर वेबसाइट के सर्वर को डिटेल्स भेजता है. इसमें आपका आईपी एड्रेस, ब्राउजर का नाम, उसका वर्जन और डिवाइस की छोटी जामकारी भी शामिल होती हैं. इन डिटेल्स से एक 'फिंगरप्रिंट' बनता है. यह आपको ऑनलाइन पहचानने में हेल्प करता है. यह चुपके से होता है और आपको इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती. ब्राउजर के पास आपकी डिटेल्स होती है जिससे लीक होने का खतरा रहता है. आइए इसके बारे में और बचाव के उपाय समझें.

कुकीज और फिंगरप्रिंट में क्या अंतर है?

पीसीएमएजी की रिपोर्ट के मुताबित कुकीज छोटी टेक्स्ट फाइलें हैं, जो आपकी वेबसाइट की जानकारी जैसे- पता, शॉपिंग हिस्ट्री आदि को कंप्यूटर में सेव करती हैं. अगली बार वेबसाइट पर जाने पर वे यही जानकारी पढ़ती हैं.

लेकिन 'फिंगरप्रिंटिंग' में कोई भी फाइल आपके कंप्यूटर पर सेव नहीं होती. यह आपके ब्राउजर और सिस्टम की सामान्य जानकारी का यूज करती है. इसे रोकना कुकीज से भी ज्यादा मुश्किल है.

फिंगरप्रिंट में शामिल डिटेल्स
जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आपका ब्राउजर कई डिटेल्स जैसे- IP एड्रेस, ब्राउजर का नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके सिस्टम के फॉन्ट्स की लिस्ट आदि भेजता है. हर कंप्यूटर में फॉन्ट्स थोड़े-बहुत अलग होते हैं. कुछ प्रोग्राम्स नए फॉन्ट्स को एड करती है. यह सारी डिटेल्स मिलकर एक 'फिंगरप्रिंट' बनाती है. इस फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल ऑनलाइन आपको ट्रैक करने के लिए किया जाता है.

इंटरेनट ब्राउजर की जानकारी लीक होने से कैसे बचाएं

ब्राउजर फिंगरप्रिंट छिपाने के लिए आप दो आसान काम कर सकते हैं. पहला, VPN का यूज करें. जो आपके आईपी एड्रेस (IP Address) को हाइड करके आपकी रियल लोकेशन को ट्रैक होने से रोकता है. दूसरा, अपने ब्राउजर का प्राइवेट मोड जैसे- इंकॉग्निटो (Incognito) या इनप्राइवेट का यूज करें. यह कुछ जानकारी को ट्रैक होने से रोक सकता है. हालांकि ये तरीके फिंगरप्रिंटिंग को पूरी तरह से नहीं रोकते. लेकिन आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी को बढ़ाने में काफी हद तक मदद करते हैं.

