UPI पेमेंट करने वाले सावधान! खाली हो सकता है आपका अकाउंट, भूलकर भी न करें ये गलती
UPI पेमेंट करने वाले सावधान! खाली हो सकता है आपका अकाउंट, भूलकर भी न करें ये गलती

UPI safety tips: UPI के जरिए लेन-देन बेहद आसान बन गया है, लेकिन इसके साथ सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है. छोटी-सी गलती और ठग आपके मेहनत की कमाई को चुटकियों में साफ कर देंगे. लेकिन कुछ सावधानियां अपनाकर आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं और UPI का यूज सुरक्षित तरीके से कर पाएंगे.

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:42 AM IST
UPI पेमेंट करने वाले सावधान! खाली हो सकता है आपका अकाउंट, भूलकर भी न करें ये गलती

How to Secure UPI Payments: आज UPI पेमेंट करने का सबसे लोकप्रिय तरीका बन गया है. डेली लाइफ में खरीदारी करनी हो या पैसों का लेन-देन, यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं. साइबर अपराधी ठगी करने का हर दिन कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं और लोखों लोगों जाल में फंसाकर पैसे चुरा लेते हैं. ऐसे में सुरक्षित रहने के लिए कुछ अहम सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है. चलिए जानते हैं विस्तार से.    

गलती से भी UPI PIN की जानकारी न दें

ध्यान रखें कि कोई भी बैंक अधिकारी या UPI ऐप सोपर्ट टीम आपसे कभी भी PIN, OTP या पासवर्ड नहीं मांगते हैं. अगर कोई व्यक्ति आपसे बैंक या कस्टमर केयर वाला बनकर पिन पूछे, तो उसे बिलकुल न बताएं. वह आपके साथ फ्रॉड कर सकता है. कॉल, मैसेज या ई-मेल आदि पर भी UPI पिन से जुड़ी जानकारी शेयर न करें. 

बैंक और UPI ऐप्स ऑफिशियल हो
बैंक और UPI के ऑफिशियल ऐप्स और वेबसाइट ही इस्तेमाल करें. हैकर्स नकली ऐप या वेबसाइट बनाकर आपको शिकार बना सकते हैं. इसलिए ध्यान रखें कि Google Play Store या Apple App Store से ही ऐप्स को डाउनलोड करें. किसी भी तरह के अंजान लिंक या वेबसाइट से ऐप को डाउनलोड न करें. 

Pay Request पर तुरंत क्लिक न करें
अक्सर साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए पैसे भेजने के बहाने 'Pay Request' भेजते हैं. अगर आपने गलती से OK पर क्लिक कर दिया, तो तुरंत आपके अकाउंट से वे पैसे निकाल लेते हैं. अगर आपको अचानक कोई पेमेंट रिक्वेस्ट मिले तो उसे तुरंत Reject कर दीजिए. 

Screen Sharing ऐप्स से बचें

कई बार ठगी करने के लिए फ्रॉडस्टर्स स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स जैसे- AnyDesk और TeamViewer आदि की मदद से आपके फोन का एक्सेस ले लेते हैं. जिसके जरिए वे आपके बैंक अकाउंट, UPI और पासवर्ड की जानकारी निकालकर पैसे चुरा लेते हैं. हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी अजनबी या जानकार के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग के ऐप्स को डाउनलोड न करें.  

QR Code स्कैन सावधानी से करें
आपको बता दें कि सभी QR Code पैसे लेने के लिए नहीं होते हैं. साइबर ठग पैसों की ठगी करने के लिए फ्रॉड QR स्कैन बनाते हैं. अगर कोई आपको कहे कि QR कोड स्कैन करने पर पैसे आएंगे, तो सावधान हो जाइए. क्यूआर सिर्फ ट्रस्टेड दुकानदार और व्यक्ति से ही स्कैन करें.

