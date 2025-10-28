Advertisement
WhatsApp की खुफिया ट्रिक! नंबर सेव किए बिना करें दनादन चैटिंग, सामने वाला नहीं देख पाएगा DP

WhatsApp Message Tips: अगर आप किसी को WhatsApp मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन उसका नंबर अपने फोन में सेव नहीं करना चाहते तो आपके लिए ये स्मार्ट ट्रिक बेहद काम की साबित होगी. बस कुछ आसान से स्टेप्स अपनाकर आप बिना कॉन्टैक्ट सेव किए भी चैट शुरू कर सकते हैं. इससे आपका फोनबुक भी साफ रहेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा. चलिए जानते हैं ये आसान तरीका.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:44 PM IST
Whatsapp Message Without Saving Number: WhatsApp दुनिया का सबसे लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को शानदार फीचर्स और सेटिंग्स के ऑप्शन देता है. यह सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया फाइलें भेजने और नोट्स बनाने जैसे कई कामों के लिए भी यूज किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक है जिससे आप किसी का नंबर बिना सेव किए भी उसे व्हाट्सऐप पर मैसेज भेज सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

बिना नंबर सेव किए मैसेज क्यों भेजना चाहिए? 

Meta का यह मैसेजिंग ऐप आमतौर पर आपको तभी मैसेज भेजने देता है जब आपके पास सामने वाले का नंबर सेव होता है. लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है जब आपको किसी अनजान या नए व्यक्ति को सिर्फ एक बार मैसेज भेजना होता है और आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बेवजह बढ़ाना नहीं चाहते. यहीं पर यह ट्रिक काम आती है.

बिना नंबर सेव किए मैसेज कैसे भेजें?  
इस काम के लिए आपको WhatsApp के एक खास फीचर 'Message Yourself' की मदद लेनी होगी. यह फीचर आपको खुद को मैसेज भेजने की सुविधा देता है. जिसे आप नोट्स या फाइलें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें.
- सबसे पहले WhatsApp ओपन करें.
- सर्च बार में जाकर 'You' सर्च करें. इससे आपको खुद को मैसेज भेजने का ऑप्शन मिल जाएगा.
- अपनी चैट विंडो में, वह पूरा नंबर कंट्री कोड के साथ टाइप करें जिसे आप मैसेज भेजना चाहते हैं और खुद को सेंड कर दें.
-  खुद को नंबर भेजने के बाद, उस नंबर पर एक बार टैप करें.
-  टैप करते ही आपको कई ऑप्शन दिखेंगे. जैसे- 'Message', 'Video/Audio Call', या 'Contact Save' करना.
- आपको Message के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. ऐसा करते ही बिना नंबर सेव किए, उस व्यक्ति की नई चैट विंडो खुल जाएगी.

इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बिना अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट cluttered किए किसी को भी मैसेज, कॉल या वीडियो कॉल कर सकते हैं. अगर आप इस ट्रिक को और तेज बनाना चाहते हैं, तो 'Message Yourself' वाली अपनी चैट को सबसे ऊपर पिन कर सकते हैं, ताकि आपको बार-बार सर्च करने की जरूरत न पड़े.

