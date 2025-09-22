WhatsApp पर बार-बार वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं, आ गया Video Notes फीचर; देखें कैसे करेगा काम

इस फीचर की मदद से आप अब सिर्फ वॉइस नोट नहीं, बल्कि 60 सेकंड तक के छोटे वीडियो मैसेज भी अपने दोस्तों और परिवार वालों को सीधे चैट में भेज सकते हैं. यह फीचर खासकर त्योहारों या खास मौकों पर, जैसे नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा की बधाइयाँ भेजने के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है.
WhatsApp video notes: WhatsApp ने हाल ही में एक नया Video Notes फीचर लॉन्च किया है, जो अब एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इस फीचर की मदद से आप अब सिर्फ वॉइस नोट नहीं, बल्कि 60 सेकंड तक के छोटे वीडियो मैसेज भी अपने दोस्तों और परिवार वालों को सीधे चैट में भेज सकते हैं. यह फीचर खासकर त्योहारों या खास मौकों पर, जैसे नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा की बधाइयाँ भेजने के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है.
Video Notes कैसे भेजें? Android के लिए तरीका
सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपके फोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है. इसके बाद WhatsApp खोलें और उस व्यक्ति के चैट पर जाएं जिसे आप वीडियो नोट भेजना चाहते हैं. स्क्रीन के नीचे कैमरा आइकन पर टैप करें. रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए इस कैमरा आइकन को दबाकर रखें. डिफॉल्ट रूप से वीडियो फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड होगा, लेकिन आप फ्लिप आइकन पर टैप करके इसे बैक कैमरा में बदल सकते हैं. रिकॉर्डिंग की अधिकतम अवधि 60 सेकंड है. जैसे ही आप अपनी उंगली कैमरा आइकन से हटा देंगे, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी. अब भेजने के लिए सेंड बटन पर टैप करें.
Video Notes कैसे भेजें? iPhone के लिए तरीका
iPhone पर भी यही प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा अलग है. सबसे पहले WhatsApp को अपडेट करें. फिर उस व्यक्ति के चैट को खोलें जिसे आप वीडियो नोट भेजना चाहते हैं. नीचे कैमरा आइकन पर टैप करें. फिर इसे दबाकर रखें और अगर आप हैंड्स-फ्री रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो अपनी उंगली को ऊपर की ओर स्लाइड करें ताकि रिकॉर्डिंग लॉक हो जाए. वीडियो रिकॉर्ड करें और फिर सेंड बटन दबाकर भेज दें.
क्या Video Notes फीचर वॉइस नोट से बेहतर है?
Video Notes फीचर न केवल आपकी आवाज बल्कि आपकी भावनाओं और हाव-भाव को भी सामने वाले तक पहुंचाता है, जिससे मैसेज ज्यादा व्यक्तिगत और असरदार हो जाता है. खासकर जब आप दूर हों या फोन पर टाइप करने का मन न हो, तब यह फीचर बहुत काम आता है.
क्या यह फीचर सुरक्षित और आसान है?
WhatsApp के सभी मैसेज की तरह Video Notes भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, मतलब आपके वीडियो सुरक्षित रहते हैं. साथ ही इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से वॉइस नोट भेजते आ रहे हैं.
क्या WhatsApp Video Notes आपके चैटिंग अनुभव को बदलेंगे?
अगर आप जल्दी और दिल से जुड़े हुए संदेश भेजना चाहते हैं तो WhatsApp का नया Video Notes फीचर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है. यह फीचर आपकी बातचीत को और भी ज्यादा रोचक, व्यक्तिगत और असरदार बना सकता है.
मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें