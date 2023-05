Password याद रखने की झंझट हुई दूर, गूगल लाया है 'मास्टर की' का ये जबरदस्त फीचर

How to use Google Passkey: गूगल पासकी (Passkey) गूगल द्वारा विकसित एक पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम (Password Management System) है जो यूजर्स को अलग-अलग वेबसाइट्स और एप्लीकेशन के लॉगिन क्रेडेंशियल को स्टोर करने और मैनेज करने की सुविधा देता है. इसके आने से अब किसी एप्लीकेशन पर प्राइवेसी के लिए पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं होगी. ऐसा दावा किया जा रहा है कि Google Passkey साइबर हमलों को कम करेगा और सुरक्षा के लिहाज से ये ज्यादा अच्छा भी है.

इसलिए किया गया डिजाइन Google Passkey टूल को यूजर्स के पासवर्ड का ट्रैक रखने और वेबसाइट्स व एप्लीकेशन अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बनाकर ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसे सेट करने लिए अपने फोन, लैपटॉप या डेक्सटॉप पर क्रोम में जाकर g.co/passkeys सर्च करना होगा. इस पेज खुलने के बाद, वहां अपना जीमेल और पासवर्ड दर्ज करना होगा. लॉगिन करने के बाद ऑटोमैटिक आपका Passkey जेनरेट हो जाएगा. इसके बाद पास-की बटन क्लिक करना होगा. ऐसा करने से आपके फोन पर एक पिन आएगा. इसके वैरिफाई होने के बाद Passkey एनेबल होने का कंफर्मेशन मैसेज आपको मिल जाता है. बढ़ जाएगी डाटा की सुरक्षा अधिकतर लोग एक से अधिक अकाउंट में एक ही पासवर्ड यूज करते हैं, जो यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरनाक है. Google Passkey का मकसद यूजर्स के खाते के लिए स्ट्रांग पासवर्ड बनाना और उसे मैनेज करना है. अब से यूजर्स को सिर्फ एक मास्टर पासवर्ड याद रखने की जरूरत होगी और Google Passkey बाकी सबका ध्यान रखेगा. गौरतलब है कि इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने से सुरक्षा के लिहाज से कई चुनौतियां भी सामने आई हैं. इस दौरान अलग-अलग वेबसाइटों और एप्लीकेशंस को लॉगिन करते हुए कई अलग - अलग पासवर्ड बनाने पड़ते हैं और उन्हें याद रखना पड़ता है. सभी वेबसाइटों और एप्लीकेशंस के पासवर्ड को याद रखना अपने आप में एक मुश्किल काम है. Google Passkey बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या पिन के रूप में होगा जिसकी मदद से बाकी सभी पासवर्ड को मैनैज करने में आसानी होगी.