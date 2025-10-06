अब Zoho Mail की बारी! Gmail से डेटा डिलीट किए बिना, अपना ईमेल अकाउंट ऐसे करें चुटकियों में ट्रांसफर

People Moving Towards Zoho Mail: देश के कई सरकारी विभागों में अब Gmail की जगह Zoho Mail का इस्तेमाल किया जा रहा है, विदेशी टेक्नोलॉजी की बजाय लोग देसी तकनीक को अपना रहे हैं. बहुत से लोग Gmail से Zoho Mail पर शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि कहीं पुराने मेल डिलीट न हो जाए. अच्छी बात यह है कि आप आसानी से अपने पुराने Gmail के मेल्स को भी जोहो मेल पर शिफ्ट कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया.

Personal Gmail Account से ऐसे करें ट्रांसफर

1. सबसे पहले Gmail में Two Step Verification को ओन करें और ऐप का पासवर्ड बनाएं.

2. अब Admin> Data Migration> Add New Server> IMAP को सेलेक्ट करें.

3. Source- Gmail (imap.gmail.com, पोर्ट 993, SSL) सेलेक्ट करें.

4. Destination- Zoho User ईमेल.

5. अब यूजरनेम और पासवर्ड ऐड करें. इसके बाद फोल्डर्स सेलेक्ट करें.

6. इसके बाद Start Migration पर क्लिक करके आगे जाएं.

Business/Company अकाउंट से ऐसे करें शिफ्ट

1. सबसे पहले zoho.com/mail पर जाएं और अपना एक अकाउंट क्रिएट करें.

2. अगर आप Domain यूज कर रहे हैं, तो उसे ऐड करके वेरिफाई करें. जैसे- yourcompany.com

3. अब Zoho Mail के एडमिन कंसोल (admin.zoho.com) में लॉगिन कीजिए.

4. अब Migration टाइप में One Click Migration सेलेक्ट करें.

5. इसके बाद Admin Console> Data Migration> Start Migration पर टैप करें.

6. अब Google Workspace सेलेक्ट करें. जोहो को गूगल का एक्सेस देने के लिए परमिशन दें.

7. इसके बाद यूजर्स ऐड करें और डेटा टाइप सेलेक्ट करें. जैसे कि- ईमेल, कॉन्टैक्ट्स ट्रांसफर और कैलेंडर आदि.

8. अब डेट रेंज, एक्सक्लूड और फोल्डर्स के ऑप्शन को सेट करें.

9. इसके बाद Start के ऑप्शन पर क्लिक करें. यह बैकग्राउंड में चलने लगेगा.

माइग्रेशन के दौरान अपडेट चेक करें

ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद मेल शिफ्टिंग शुरू होने लगेगी. हालांकि बड़े अकाउंट्स में एक या दो दिन भी लग सकते हैं, इसलिए बीच-बीच में अकाउंट की प्रोग्रेस को देखते रहें. नए ईमेल जोहो में लाने के लिए, अपने MX रिकॉर्ड्स को Zoho की ओर पॉइंट करें. इसके अलावा पुराने Gmail पर फॉरवर्डिंग सेटअप करें. अगर Zoho Mail में जगह की कमी होने लगे, तो आप Gmail की पुरानी मेल्स को डिलीट भी कर सकते हैं.