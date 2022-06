Smartphone Network: फोन में आ रही है नेटवर्क की दिक्कत तो तुरंत बदल लें ये सेटिंग, झंझट खत्म

Mobile Network Setting: मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत शायद सबसे आम समस्याओं में से एक है जिसका स्मार्टफोन यूजर्स इन दिनों सामना करते हैं. लेकिन, नेटवर्क की समस्या हमेशा आपके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की गलती नहीं होती है. आपका स्मार्टफोन भी इसका कारण हो सकता है.

इसलिए, यदि आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर हैं और वाई-फाई, ब्लूटूथ या सेलुलर कनेक्शन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते समय दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपके डिवाइस की नेटवर्क सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ है.

आपके स्मार्टफ़ोन की नेटवर्क सेटिंग्स उन सभी कनेक्शनों के लिए ज़िम्मेदार हैं जो डिवाइस बनाने में सक्षम हैं, जो किसी कारण से खराब हो सकते हैं. एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स को इन दिक्कतों को ठीक करने के लिए नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करने की सुविधा देते हैं.

Things to know about resetting your device’s network settings

नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करने से आपके ऐप्स या डेटा नहीं हटेंगे. यह आपकी नेटवर्क सेटिंग्स, इंटीग्रेटेड वाई-फाई पासवर्ड और ब्लूटूथ कनेक्शन को डिलीट कर देगा, लेकिन नेटवर्क कवरेज की दिक्कतों को ठीक नहीं करेगा यदि यह सर्विस प्रोवाइडर की ओर से है.

Here's how to reset your network settings on an Android device

अपने Android स्मार्टफोन या टैबलेट पर सेटिंग ऐप ओपन करें.

जनरल मैनेजमेंट या सिस्टम में जाएं. (आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे उपकरण के आधार पर)

रीसेट या रीसेट ऑप्शन सिलेक्ट करें और 'नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करें' सिलेक्ट करें.

अब, रीसेट बटन पर टैप करें.

फिर यह आपको अपनी डिवाइस पिन, पासवर्ड या बायोमेट्रिक्स डालने के लिए कहेगा.

प्रक्रिया पूरी करने के बाद, डिवाइस रीस्टार्ट हो जाएगी और आपकी सभी नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी.

