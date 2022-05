फुल नेटवर्क आने के बाद भी नहीं चल रहा है Internet? फॉलो करें ये आसान Tricks और पाएं हाई-स्पीड डेटा

Tips to Speed up Mobile Data even after full Network: आज के समय में हम सभी को हर समय इंटरनेट की जरूरत होती है. वैसे तो घर पर वाईफाई (WiFi) लगाया जा सकता है लेकिन आमतौर पर सभी के स्मार्टफोन पर मोबाइल डेटा (Mobile Data) होता है. कई बार ऐसा होता है कि फुल नेटवर्क के बाद भी फोन में इंटरनेट नहीं आ रहा होता है. अगर आपके साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है तो हमारे पास आपके लिए कुछ कमाल के ट्रिक्स हैं, जिनको फॉलो करके आप हाई-स्पीड इंटरनेट पा सकते हैं..

पहले करें ये काम

अगर आपके स्मार्टफोन में नेटवर्क पूरा है लेकिन फिर भी मोबाईल डेटा स्लो है या बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले अपने फोन के कैशै (Cache) को क्लीयर करें. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैशै क्लीयर करने से आपके फोन के साथ-साथ इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार मोबाइल का ब्राउजर इस्तेमाल करके वेबसाइट का डेटा कैशै में सेव हो जाता और इस वजह से डेटा और फोन, दोनों की स्पीड स्लो हो जाती है.

फोन की सेटिंग्स में से सिलेक्ट करें ये ऑप्शन

एक और तरीका है जिससे आप अपने इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या अगर डेटा बिल्कुल नहीं चल रहा है, उसको चला सकते हैं. हम सभी के स्मार्टफोन्स में ‘एयरप्लेन मोड’ (Airplane Mode) होता है, जिसे आमतौर पर तब ऑन किया जाता है जब हम फ्लाइट में होते हैं. लेकिन इस मोड को आप तब भी यूज कर सकते हैं जब आपके फोन का नेट न चल रहा हो. सेटिंग्स में जाकर इस मोड को ऑन करें और फिर कुछ समय बाद इसे ऑफ करें, आपके फोन का इंटरनेट फुल स्पीड पर चलने लगेगा.

एक और बेसिक तरीका, जिससे आप अपने फोन के नेट की स्पीड को बेहतर कर सकते हैं, वो है इंटरनेट के ऑप्शन को ऑफ कर देना. अगर आप फोन के डेटा को एक बार ऑफ करके फिर थोड़ी देर बाद ऑन करते हैं, तो भी आपका मोबाइल डेटा वापस फुल स्पीड पर चलने लगेगा.