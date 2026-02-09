Browser पर बिना परमिशन बजने वाले वीडियो से आ गई है चिढ़? इस ट्रिक से करें हमेशा के लिए Stop

आपने कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि जब भी आप किसी इंटरनेट पर कोई खबर या आर्टिकल पढ़ने के लिए ओपेन करते हैं, तो अचानक उसमें तेज आवाज में वीडियो चलने लगता है. ज्यादातर वेबसाइट्स पर वीडियो अपने आप ही शुरू हो जाता है. ऐसे में अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हों या में चुपके से कोई खबर पढ़ रहें हो तो वह तेज आवाज से आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती. आपको कई बार गुस्सा भी आ जाता है. लेकिन अब एक आसान तरीका मिल गया है. जिससे आप ऐसे ऑटो-प्ले वीडियो को बंद या साइलेंट कर सकते हैं. इसके बाद आप आराम से ब्राउजिंग कर सकते हैं.

क्यों बढ़ गई ऑटो-प्ले की समस्या?

आजकल ज्यादातर वेबसाइट्स पर वीडियो अपने आप चलने लगते हैं, खासकर खबर और मीडिया साइट्स पर. यह यूजर को वीडियो दिखाने और विज्ञापन सुनाने का एक तरीका होता है.लेकिन इसका नुकसान यूजर को उठाना पड़ता है. बिना ऑन किए चलने वाले ये वीडियो आपका डेटा भी तेजी से खपत करते हैं और फोन की बैटरी को भी इफेक्ट करते हैं. कई बार इनको लेकर आपको शर्मिंदगी भी हुई होगी. खासकर जब आप ऑफिस, क्लास या किसी पब्लिक प्लेस पर इंटरनेट चला रहे हों. इसमें सबसे बुरा तब होता है जब आप एक साथ कई टैब्स खोलते हैं और समझ नहीं आता कि आवाज आखिर आ कहां से रही है.

Firefox में पूरा कंट्रोल

अगर आप इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए Firefox का इस्तेमाल करते हैं तो यह बंद करना आपके लिए सबसे आसान है. इसकी सेटिंग में जाकर मीडिया से जुड़े ऑप्शन में ऑटो-प्ले को स्टॉप किया जा सकता है. यहां आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं कि वीडियो अपने-आप चलें या नहीं. साथ ही आप यहीं से आवाज भी साइलेंट कर सकते हैं. आप चाहें तो सभी साइट्स के लिए ऑटो-प्ले पूरी तरह बंद भी कर सकते है.

Edge और Safari यूजर्स करें यह काम

Microsoft Edge और Apple Safari में भी मीडिया कंट्रोल का फीचर आपको मिल जाता है. यहां आप ऑटो-प्ले को केवल एक क्लिक पर सेट कर सकते हैं. इसके बाद जब तक आप खुद वीडियो न चलाएं, वह शुरू नहीं होगा. कुछ ब्राउजर यह फीचर भी देते हैं कि कुछ साइट्स पर वीडियो चले, बाकी जगह बंद रहे.

क्रोम (Chrome) यूजर्स ऐसे दूर करें ऑटो-प्ले की समस्या?

अगर आप इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए भी बेहद आसान तरीका है. सबसे आप अपने ब्राउजर के दाईं ओर ऊपर तीन डॉट्स पर क्लिक करें और 'Settings' वाले ऑप्शन में जाएं. इसके बाद यहां 'Privacy and Security' के अंदर 'Site Settings' पर क्लिक करें. अब नीचे स्क्रॉल करने पर आपको 'Additional Content Settings' ऑप्सन दिखेगा. यहां आपको 'Sound' का ऑप्शन मिलेगा. अब यहां आप 'Don't allow sites to play sound' को टिक कर दें. इसके बाद किसी भी वेबसाइट की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी वीडियो प्ले हो जाएं.

एक और सीक्रेट प्रो-टिप

क्या आप जानते हैं कि अगर किसी टैब से अचानक आवाज आने लगे, तो उसे बंद करने के लिए सेटिंग में जाने की भी जरूरत नहीं है? बस उसके लिए आपको टैब पर राइट क्लिक (Right Click) करना है और 'Mute Site' या 'Mute Tab' का ऑप्शन चुन लेना है. आपका वह टैब तुरंत शांत हो जाएगा.

