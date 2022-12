Smartphone सुनता है आपकी पूरी बातें! पहली फुरसत में ऑफ करें ये सेटिंग, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने

How to Stop Your Phone From Listening to You: बढ़ते वक्त के साथ स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल भी बढ़ गया है. एक सवाल है, जो लोगों के मन में रहता है कि क्या गूगल या ऐप्पल हमारी बातों को सुन रहे हैं? जवाब है हां... जब आप फोन का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तब भी आपकी बातें सुनता है. फोन की बात करें तो हम कैमरे से लेकर माइक तक की परमीशन देते हैं. परमीशन देते वक्त हम नहीं सोचते हैं कि डिवाइस इसका इस्तेमाल कब और कैसे करेगा.

माइक्रोफोन की परमीशन देने से पहले हो जाएं सावधान

गूगल वॉयस असिस्टेंट के लिए यूजर को माइक्रोफोन की परमीशन देनी पड़ती है. जिससे यूजर की आवाज से वॉयस असिस्टेंट काम करता है. जैसे अमेजन अलेक्सा करता है. उसका नाम लेकर जो भी कहा जाता है, एलेक्सा डिवाइस उसका जवाब देती है. ठीक वैसे ही गूगल वॉयस असिस्टेंट भी हमारी बातों को सुनता है. फोन में वॉयस टू स्पीच फीचर का इस्तेमाल करने के लिए भी हमको माइक्रोफोन की परमीशन देनी पड़ती है.

फेसबुक भी मांगता है माइक्रोफोन की परमीशन

फेसबुक भी यूजर से माइक्रोफोन की परमीशन मांगता है. ऐप टैप टू स्पीच और वीडियो चैटिंग के लिए इसकी परमीशन मांगता है. अक्सर हम बिना सोचे परमीशन दे देते हैं. लेकिन यह भी आपकी पर्सनल बातों को सुन सकता है. लेकिन इससे छुटकारा पाने का तरीका भी है. आइए बताते हैं...

एंड्रॉइड यूजर्स क्या करें

- सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग्स में जाएं.

- सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करें.

- फिर प्राइवेसी ऑप्शन पर जाएं.

- यहां आपको माइक्रोफोन, कैमरा और दूसरे सेंसर्स की जानकारी मिलेगी.

- यहां आप पता कर सकते हैं किस ऐप को आपने परमीशन दी है.

- आप यहां से ऐप को दी गई परमीशन को ब्लॉक या रिमूव कर सकते हैं.

iOS यूजर्स क्या करें

- सेटिंग्स में जाएं.

- सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन क्लिक करें.

- वहां आपको माइक्रोफोन का लेबल दिखाई देगा.

- उस पर क्लिक करके आप जिस ऐप में माइक्रोफोन नहीं चाहते हैं, उस पर क्लिक कर रिमूव कर सकते हैं.

