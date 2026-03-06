स्मार्टफोन की स्क्रीन छीन रही है आंखों की रोशनी? अपनाएं ये 5 जादुई 'हैक', चश्मा उतरने की आ जाएगी नौबत!

Stop Smartphone Eye Strain: सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हमारा स्मार्टफोन हमसे अलग नहीं होता. एक रिपोर्ट के अनुसार, एक औसत भारतीय दिन में 6 से 7 घंटे फोन की स्क्रीन पर बिताता है. इतनी देर तक ब्लू लाइट के संपर्क में रहने से आंखों की मांसपेशियां थक जाती हैं. ऐसे में अगर आप भी डिजिटल आई स्ट्रेन से बचना चाहते हैं, तो आज ही अपने फोन में ये सेटिंग्स बदल लें.
Stop Smartphone Eye Strain: आज के समय में स्मार्टफोन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई लोग घंटों मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहते हैं. लगातार स्क्रीन देखने की वजह से आंखों में जलन, सूखापन, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. हालांकि अगर फोन का इस्तेमाल थोड़ा समझदारी से किया जाए और कुछ आसान सेटिंग्स बदल ली जाएं, तो आंखों पर पड़ने वाला यह प्रेसर काफी हद तक कम किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप भी डिजिटल आई स्ट्रेन (Digital Eye Strain) से बचना चाहते हैं, तो आज ही अपने फोन में ये सेटिंग्स बदल लें.
ज्यादातर स्मार्टफोन में नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर का ऑप्शन दिया जाता है. मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली तेज ब्लू लाइट आंखों को जल्दी थका देती है और देर रात तक फोन चलाने पर नींद भी प्रभावित हो सकती है. ऐसे में नाइट मोड ऑन करने से स्क्रीन की रोशनी थोड़ी हल्की और पीले रंग में बदल जाती है, जिससे आंखों को काफी आराम मिलता है. इसके लिए अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो Settings > Display > Night Light पर जा सकते हैं. वहीं अगर आपके पास iPhone है, तो Settings > Display & Brightness में जाकर Night Shift का ऑप्शन चुन सकते हैं.
चमकदार सफेद स्क्रीन सीधे आपकी आंखों के रेटिना पर असर डालती है. ऐसे में डार्क मोड इसे बदलकर काला या गहरा ग्रे कर देता है. यह फीचर न सिर्फ आंखों के लिए अच्छा है, बल्कि फोन की बैटरी भी बचाता है. इसके लिए आप फोन की सेटिंग में जाकर 'Dark Theme' या 'Dark Mode' को ऑन कर दें. वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम और जीमेल जैसे ऐप्स पर यह अपने आप ऑन हो जाएगा.
आंखों को आराम देने का सबसे आसान तरीका है कि आप फोन का कम इस्तेमाल करें. एंड्रॉयड फोन में 'Digital Wellbeing' और iPhone में 'Screen Time' का फीचर आपको यह बताता है कि आप किस ऐप को कितनी देर चलाना चाहते हैं. जैसे ही आपका तय समय खत्म होगा, ऐप अपने आप लॉक हो जाएगा. यह ब्रेक आपकी आंखों को रिकवर होने का मौका देता है.
अगर आपके पास iPhone है, तो उसमें आपको एक कमाल का फीचर मिलता है. यह सेंसर की मदद से नजर रखता है कि आप फोन को आंखों से कितनी दूरी पर रख रहे हैं. अगर आप फोन को 12 इंच (30 सेमी) से ज्यादा करीब लाते हैं, तो स्क्रीन पर अलर्ट आ जाएगा. पास से फोन देखने पर मायोपिया का खतरा बढ़ जाता है.
आंखों के डॉक्टर सबसे ज्यादा इसी नियम की सलाह देते हैं. इसमें हर 20 मिनट के बाद, 20 फीट दूर रखी किसी चीज को कम से कम 20 सेकंड तक देखें. इससे आपकी आंखों की मांसपेशियों का तनाव तुरंत कम हो जाता है. अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी रखते हैं, तो लंबे समय तक स्क्रीन देखने के बावजूद आंखों की सेहत को काफी आराम मिल सकता है.
