Smartphone पर आ रहा दिल जीतने वाला फीचर! बिना किसी ऐप के पता लगेगा कौन कर रहा है आपको फोन

Caller ID Identification for All by TRAI: हमें यकीन है कि आपको शायद हर दिन कई सारे स्पैम कॉल्स (Spam Calls) का सामना करना पड़ता होगा. सोचिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाए जिससे आप बिना किसी ऐप (App) के, फ्री (Free) में पता लगा सकें कि आपको कौन फोन कर रहा है? आपको बता दें कि आने वाले समय में ऐसा एक फीचर हम सभी के लिए जारी किया जा सकता है और TRAI इसपर योजना भी बना रहा है. आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं..

TRAI स्पैम कॉल्स पर कर रहा है काम

आपको बता दें कि टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के एक अधिकारी ने यह बताया है कि TRAI एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिससे देश के सभी स्मार्टफोन यूजर्स स्पैम कॉल्स से बच सकेंगे. अधिकारी का यह कहना है कि TRAI एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहा है जिससे सर्विस प्रोवाइडर्स को यह अनुमति दे दी जाएगी कि वो डिस्प्ले कर सकें कि कौन फोन कर रहा है.

बिना किसी ऐप के पता लेगा कौन कर रहा आपको फोन

TRAI के अधिकारी का यह कहना है कि TRAI जिस सिस्टम पर काम करने की सोच रहा है वो स्मार्टफोन यूजर के केवायसी (KYC) डिटेल्स पर आधारित होगा. ये नया कॉलर आईडी (Caller ID) फीचर यूजर्स की अनुमति पर काम करेगा और मैन्डेटरी नहीं होगा. टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर्स ये चुन सकेंगे कि उन्हें अपने नाम डिस्प्ले पर चाहिए हैं या नहीं.

आपको बता दें कि फिलहाल इस बारे में बात हो रही है और TRAI जल्द ही इससे जुड़ा एक कन्सल्टेशन पेपर जारी करेगा और फिर इसका फाइनप्रिन्ट भी निकालेगा. अगर ये फीचर आ जाता है तो Truecaller जैसे ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा.