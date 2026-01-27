Facebook-Instagram को आपके हर हरकत की खबर! ऐसे रोकें डेटा चोरी, अपनाएं ये आसान स्टेप्स

क्या आपने कभी गौर किया है कि आप किसी वेबसाइट पर कोई जूता या फोन देखते हैं और अगले ही पल उसका विज्ञापन आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम पर दिखने लगता है? यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपकी 'जासूसी' का नतीजा है. दरअसल आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ पोस्ट और लाइक तक सीमित नहीं रहा है. अब यह आपकी कई गतिविधियों पर नजर भी रखता है. क्योंकि हजारों वेबसाइट्स और ऐप्स आपका डेटा मेटा (फेसबुक-इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी) के साथ शेयर करते हैं. कंपनी कहती है कि इसका मकसद यूजर्स को उनकी पसंद के हिसाब से विज्ञापन दिखाना और अनुभव बेहतर बनाना है. लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे देख भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं.

क्या है ये 'ऑफ-फेसबुक एक्टिविटी'?

जब आप फेसबुक से बाहर किसी दूसरी ऐप या वेबसाइट पर जाते हैं, तो वे 'मेटा पिक्सेल' जैसे टूल्स के जरिए आपकी जानकारी फेसबुक को भेजते हैं. इसे ही 'ऑफ-फेसबुक एक्टिविटी' कहते हैं. इसी डेटा के कारण फेसबुक आपको वो विज्ञापन दिखाता है जिनमें आपकी दिलचस्पी होती है.

कैसे पता करें कौन सी वेबसाइट डेटा शेयर कर रही है?

ये सिस्टम पूरी तरह छिपा हुआ नहीं है. यूजर्स के पास यह देखने का तरीका होता है कि किन-किन बाहरी ऐप्स या वेबसाइटों से जुड़ी एक्टिविटी उनके अकाउंट से लिंक हुई है. फेसबुक ने अपने यूजर्स को यह कंट्रोल दिया है कि वे देख सकें कि कौन-कौन सी वेबसाइट्स उनकी जानकारी मेटा को भेज रही हैं. इसके लिए आप नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टेप 1. सबसे पहले अपने फेसबुक ऐप में दाहिनी तरफ बनी तीन लाइनों (मेन्यू) पर क्लिक करें और Settings & Privacy में जाकर Settings चुनें.

स्टेप 2. अब सबसे ऊपर दिख रहे Accounts Center (Meta) पर क्लिक करें.

स्टेप 3. यहाँ आपको Your information and permissions का विकल्प मिलेगा, उस पर टैप करें.

स्टेप 4. इसके बाद Your activity off Meta technologies पर क्लिक करें.

स्टेप 5. यहाँ Recent activity में आपको उन सभी ऐप्स और वेबसाइट्स की लंबी लिस्ट दिख जाएगी, जिन्होंने हाल ही में आपका डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया है.

डेटा हटाने का भी विकल्प

अगर किसी यूजर को लगता है कि बहुत यहां ज्यादा जानकारी जुड़ गई है, तो वह अपनी पुरानी एक्टिविटी हिस्ट्री क्लियर भी कर सकता है. इससे पहले से जमा रिकॉर्ड हट जाता है. साथ ही यहां से आप भविष्य में ऐसी जानकारी जुड़ने बंद भी कर सकते हैं.

इसको कैसे बंद करें?

अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में ये वेबसाइट्स आपका डेटा शेयर न करें, तो उसी पेज पर आपको कुछ और विकल्प मिलेंगे जिनकी मदद से आप इसको बंद कर सकते हैं. बंद करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

स्टेप 1. 'Clear Previous Activity' पर क्लिक करके आप अब तक का सारा पुराना डेटा डिलीट कर सकते हैं.

स्टेप 2. 'Disconnect Specific Activity' ऑप्शन की मदद से आप चुन सकते हैं कि किस खास वेबसाइट का डेटा आप शेयर नहीं करना चाहते.

स्टेप 3. 'Manage Future Activity' के ऑप्शन पर जा कर आप 'Disconnect future activity' को ऑन कर दें. इसके बाद फेसबुक भविष्य में इन वेबसाइट्स से मिलने वाले आपके डेटा को आपके अकाउंट से नहीं जोड़ पाएगा.

सिक्योरिटी के लिए ये कदम जरूरी

डिजिटल दुनिया में पूरी प्राइवेसी मुश्किल है, लेकिन समझदारी से सेटिंग्स संभालकर आप खतरे को कम कर सकते हैं. इसके साथ आप हार्ड, टू-स्टेप वेरिफिकेशन और किसी भी अनजान लिंक से दूर रह कर भी अपनी सेफ्टी मजबूत कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- 'WhatsApp को सिक्योर मानना बेवकूफी है!' Telegram के CEO पावेल ड्यूरोव का तीखा हमला..