फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं? रुकिए... इस ट्रिक से iPhone पर बिना ऐप के ऐसे ट्रैक करें Flight

Apple ने iPhone, iPad और Mac में पहले से ही एक ऐसा फीचर दिया है, जिससे आप सिर्फ कुछ टैप या क्लिक में रियल-टाइम फ्लाइट स्टेटस देख सकते हैं. यह सुविधा Apple के “डेटा डिटेक्टर्स” पर काम करती है, जो मैसेज और सर्च में लिखे फ्लाइट नंबर को पहचान लेती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:18 AM IST
How to Track Flights: जब आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को एयरपोर्ट से लेने जा रहे होते हैं, तब फ्लाइट की सही स्थिति जानना बेहद जरूरी हो जाता है. Apple ने iPhone, iPad और Mac में पहले से ही एक ऐसा फीचर दिया है, जिससे आप सिर्फ कुछ टैप या क्लिक में रियल-टाइम फ्लाइट स्टेटस देख सकते हैं. यह सुविधा Apple के “डेटा डिटेक्टर्स” पर काम करती है, जो मैसेज और सर्च में लिखे फ्लाइट नंबर को पहचान लेती है. जैसे ही आप फ्लाइट नंबर डालते हैं या किसी मैसेज में उस पर टैप करते हैं, सिस्टम अपने-आप फ्लाइट टाइम, देरी, गेट और लोकेशन जैसी जानकारी दिखा देता है. इससे अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती.

iPhone और iPad पर Messages से फ्लाइट ट्रैक करना
अगर कोई आपको iPhone के Messages ऐप में फ्लाइट नंबर भेजता है, तो iOS उसे अपने-आप हाइलाइट कर देता है. उदाहरण के लिए, अगर मैसेज में “Akasa Air QP1801” लिखा है, तो फ्लाइट नंबर अंडरलाइन होकर दिखेगा. इस नंबर पर कुछ देर प्रेस करने से एक पॉप-अप खुलेगा, जिसमें उस वक्त विमान की लोकेशन मैप पर दिखाई देगी. इसके बाद “Preview Flight” पर टैप करके आप पूरी जानकारी देख सकते हैं. बेहतर रिजल्ट के लिए हमेशा फ्लाइट नंबर के साथ एयरलाइन का पूरा नाम लिखें, ताकि सिस्टम सही फ्लाइट को पहचान सके.

iPhone Search से फ्लाइट की जानकारी कैसे देखें
iPhone की होम स्क्रीन से नीचे की ओर स्वाइप करके सर्च बार खोलें. यहां फ्लाइट नंबर डालें, जैसे “IndiGo 6E2307” या “Air India AI116”. कुछ ही सेकंड में फ्लाइट से जुड़ी जरूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाती है. यह तरीका तब बहुत काम आता है, जब आपको जल्दी में फ्लाइट की स्थिति चेक करनी हो या यात्रा की तैयारी करनी हो.

Mac पर Spotlight से फ्लाइट ट्रैकिंग
Mac यूजर्स के लिए भी यही सुविधा मौजूद है. Command + Spacebar दबाकर Spotlight Search खोलें और फ्लाइट नंबर टाइप करें. आपको फ्लाइट का टाइम, मौजूदा लोकेशन और गेट जैसी जानकारी तुरंत दिख जाएगी. अगर Messages for Mac में कोई फ्लाइट नंबर अंडरलाइन दिख रहा है, तो उस पर राइट-क्लिक करके “Preview Flight” चुन सकते हैं और वही डिटेल्स देख सकते हैं.

बेहतर रिजल्ट के लिए किन बातों का ध्यान रखें
फ्लाइट ट्रैक करते समय हमेशा एयरलाइन का नाम जरूर जोड़ें. फ्लाइट नंबर आमतौर पर दो अक्षरों के IATA कोड और नंबर से बनता है, जैसे Akasa Air के लिए QP1801 या IndiGo के लिए 6E2307. यह फीचर भारत की डोमेस्टिक फ्लाइट्स के साथ-साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी काम करता है. बस आपके डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए.

कौन-कौन सी जानकारी मिलती है
Apple के इस बिल्ट-इन टूल से आप फ्लाइट की तय और वास्तविक उड़ान व लैंडिंग टाइम, स्टेटस (बोर्डिंग, इन-एयर, लैंडेड), टर्मिनल और गेट की जानकारी देख सकते हैं. फ्लाइट हवा में होने पर उसकी लाइव लोकेशन भी मैप पर दिखती है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर बैगेज क्लेम से जुड़ी सामान्य जानकारी भी मिल जाती है.

थर्ड-पार्टी ऐप कब इस्तेमाल करें
अगर आप अक्सर यात्रा करते हैं, तो थर्ड-पार्टी फ्लाइट ट्रैकिंग ऐप्स फायदेमंद हो सकते हैं. इनमें फ्लाइट में बदलाव की नोटिफिकेशन, एयरपोर्ट मैप और ट्रैवल प्लानिंग जैसे फीचर मिलते हैं. लेकिन अगर आपको कभी-कभार फ्लाइट ट्रैक करनी हो या किसी को लेने जाना हो, तो iPhone और Mac का यह बिल्ट-इन फीचर पूरी तरह काफी है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

