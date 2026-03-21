iPhone यूजर्स की मौज! अब बिना किसी ऐप के चुटकियों में ट्रैक करें अपनी फ्लाइट, बस अपनाएं ये जादुई ट्रिक

iPhone Flight Tracking Trick: अगर आप भी अक्सर हवाई जहाज से सफर करते हैं या अपने किसी रिश्तेदार को एयरपोर्ट लेने जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है. कई बार जब आप एयरपोर्ट जाते हैं, तो फ्लाइट का स्टेटस जानने के लिए हड़बड़ाहट में FlightRadar24 जैसे भारी-भरकम ऐप डाउनलोड करने लगते हैं. कई बार तो लोग एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर बार-बार PNR नंबर डालकर चेक करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपके हाथ में मौजूद iPhone में एक ऐसा कमाल का फीचर छिपा है, जिसके लिए आपको एक धेला भी खर्च नहीं करना है और न ही कोई नया ऐप डालना है. Apple ने अपने iPhone यूजर्स के लिए फ्लाइट ट्रैकिंग को इतना आसान बना दिया है कि आप बस एक मैसेज टाइप करके अपनी उड़ान को ट्रैक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि यह आसान जुगाड़ काम कैसे करता है.

मैसेज ऐप बनेगा आपका पर्सनल असिस्टेंट

इस फीचर को यूज करने के लिए सबसे आसान तरीका आपके iPhone का Messages ऐप है. मान लीजिए आपकी फ्लाइट का नंबर AI-101 है. आपको बस इतना करना है कि इस नंबर को लिखकर अपने किसी दोस्त को भेज दें या फिर खुद के ही नंबर पर मैसेज कर दें. जैसे ही आप यह नंबर भेजेंगे, iPhone का सिस्टम इसे पहचान लेगा और वह नंबर एक नीली लाइन वाला लिंक बन जाएगा.

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लाइव देखें फ्लाइट का स्टेटस

अब आपको बस उस नंबर पर हल्का सा टैप (Tap) करना है. टैप करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे. इसमें पहला होगा 'Copy Flight Code' और दूसरा होगा 'Preview Flight'. जैसे ही आप 'Preview Flight' पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा मैप खुल जाएगा. इसमें आपको लाइव दिखेगा कि जहाज इस वक्त आसमान में कहां उड़ रहा है. इसके साथ ही यहां से आप पता कर सकते हैं कि फ्लाइट कितने बजे उड़ान भरेगी, कितने बजे लैंड करेगी और सबसे जरूरी बात कि आपका सामान (Baggage) किस बेल्ट पर आएगा.

सफारी और स्पॉटलाइट सर्च भी हैं बड़े काम के

अगर आप मैसेज नहीं करना चाहते, तो भी घबराने की बात नहीं है. आप अपने iPhone की होम स्क्रीन पर नीचे की तरफ स्वाइप करें, जिससे आपके फोन में Spotlight Search का ऑप्शन खुल जाएगा. अब बस यहां आप अपनी फ्लाइट का नंबर डालिए. इसके बाद सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको फ्लाइट की पूरी डिटेल मिल जाएगी. यही काम आप iPhone के ब्राउजर Safari में भी कर सकते हैं. एड्रेस बार में फ्लाइट नंबर लिखिए और आपको तुरंत लाइव स्टेटस दिख जाएगा. यह फीचर उन लोगों के लिए वरदान है, जो एयरपोर्ट की भागदौड़ में ऐप्स के बीच उलझना नहीं चाहते हैं.

थर्ड पार्टी ऐप्स की छुट्टी!

अक्सर हम फोन की मेमोरी भरने के डर से नए ऐप्स डाउनलोड करने से बचते रहते हैं. बाजार में कई ऐसे ऐप्स हैं, जो फ्लाइट ट्रैक करने के पैसे भी मांगते हैं या फिर उनमें इतने ऐड आते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है. iPhone का यह इन-बिल्ट फीचर पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें डेटा भी रियल-टाइम अपडेट होता है. इसका मतलब अगर फ्लाइट 10 मिनट की देरी से है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा.

समय बचाने वाला फीचर

यहां बताए गए फीचर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह आपका समय बचाता है. अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने या वेबसाइट खोलने की जरूरत खत्म हो जाती है. सब कुछ आपके फोन में ही मिल जाता है. खासकर ऐसे समय में, जब आपको जल्दी में फ्लाइट की जानकारी चाहिए हो.

हर बार काम आए, यह जरूरी नहीं

हालांकि ज्यादातर फ्लाइट्स के लिए यह फीचर काम करता है, लेकिन कुछ मामलों में जानकारी सीमित भी हो सकती है. फिर भी सामान्य तौर पर यह सुविधा काफी भरोसेमंद मानी जाती है और रोजमर्रा में काफी काम आती है.

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