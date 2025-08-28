अब पलक झपकते फोन से लैपटॉप में ट्रांसफर करें डेटा, नहीं पड़ेगी केबल की जरूरत
अब पलक झपकते फोन से लैपटॉप में ट्रांसफर करें डेटा, नहीं पड़ेगी केबल की जरूरत

कई बार फोन का स्टोरेज फुल होने पर हम डेटा को लैपटॉप में ट्रांसफर करते हैं. लेकिन कई बार यह प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि इसे पूरा होने में बहुत समय लग जाता है.  केबल लगाना, फोल्डर खोलना और फाइल्स कॉपी करना समय लेता है, और कई बार बीच में केबल डिस्कनेक्ट हो जाने से ट्रांसफर रुक जाता है. लेकिन अब यह सब झंझट खत्म हो गया है. मिनटों में बिना किसी केबल के आप अपने फोन का डेटा सीधे लैपटॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 28, 2025, 09:39 AM IST
Wireless File Transfer: बहुत बार हमें जरूरी फाइल्स को फोन से लैपटॉप में ट्रांसफर करनी होती हैं या फोन का स्टोरेज पूरा होने पर उसे खाली करने की सोचते हैं. आम तौर पर लोग इसके लिए USB केबल का यूज करते हैं. लेकिन हर बार साथ में केबल नहीं होती है और यह प्रोसेस भी लंबा होता है. केबल को कनेक्ट करना, फोल्डर खोलना और फाइल्स कॉपी करना कई बार बहुत ज्यादा समय ले लेता है. वहीं अगर केबल बीच में डिस्कनेक्ट  हो जाए तो ट्रांसफर बीच में ही रुक जाता है. अच्छी बात यह है कि अब आप बिना किसी केबल के भी फोन का डेटा लैपटॉप में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं. बस इसके लिए आपको कुछ आसान से तरीके अपनाने होंगे, और फिर आम मिनटों में फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं.

फोन से लैपटॉप में ट्रांसफर के लिए क्लाउड बेस्ड तकीके का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह फाइल ट्रांसफर का आसान तरीका है. आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आप क्लाउड से कैसे फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं?

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने Android या iPhone पर Google Drive, Dropbox, या OneDrive जैसा क्लाउड स्टोरेज ऐप इंस्टॉल करना होगा.
इसके बाद ऐप ओपन करें और इसमें लॉग इन करें. अब जिन फाइलों को आप लैपटॉप पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, उन्हें ऐप पर अपलोड कर लें.
इसके बाद लैपटॉप में वेब ब्राउजर में वही क्लाउड स्टोरेज सर्विस, जैसे- google.com/drive खोलें.
अब यहां आपको उसी आइडी पासवर्ड के साथ लॉग इन करना है, जिससे अपने मोबाइल में लॉग इन किया. 
अब आपको मोबाइल से अपलोड की गई सारी फाइल्स दिखने लगी होंगी. बस इन्हें अपने लैपटॉप पर डाउनलोड कर लीजिए.

OTG ट्रांसफर भी कर सकते हैं डेटा ट्रांसफर  
आप अपने फोन का डेटा लैपटॉप में OTG की मदद से भी ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक OTG एडाप्टर और पेन ड्राइव की जरूरत होगी. सबसे पहले अपने फोन में OTG को एक्टिवेट करें और फिर पेन ड्राइव को एडाप्टर के जरिए कनेक्ट करें. इसके बाद वह फाइल्स या फोल्डर सेलेक्ट करें जिन्हें आप लैपटॉप में ले जाना चाहते हैं और उन्हें पेन ड्राइव में कॉपी कर दें. जब फाइल्स ट्रांसफर हो जाएं, तो पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाएं और वहां से अपने कंप्यूटर में डेटा कॉपी कर लें. यह तरीका आसान है और बिना इंटरनेट के भी काम करता है.

