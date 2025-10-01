WhatsApp से Arattai पर कैसे ट्रांसफर करें सारी चैट्स, यहां जानें स्टेप्स, चुटकियों में हो जाएगा काम

भारतीय इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप Arattai को लेकर पिछले कुछ वक्त से काफी चर्चा बनी हुई है. इसकी तुलना सीधे WhatsApp से की जा रही है. दोनों ही ऐप्स में लगभग सभी फीचर्स एक जैसे हैं. वहीं, अब Arattai आने के बाद कई यूजर्स इस स्वदेशी ऐप पर शिफ्ट होने लगे हैं. अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पुरानी चैट्स को लेकर परेशान हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जो जिनका इस्तेमाल कर आप अपनी WhatsApp चैट्स को Arattai में ट्रांसफर कर सकते हैं.

भारतीय हुए Arattai के लिए दीवाने

भारतीय कंपनी Zoho ने हाल ही में Arattai ऐप लॉन्च की है. खास बात यह है कि भारतीय मंत्री इसे प्रमोट कर रहे हैं. व्हाट्सऐप जहां एक ओर अपने यूजर्स को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देता है, वहीं Arattai में फिलहाल इसकी सुविधा नहीं मिल रही. इसके बावजूद भारतीयों के बीच इस स्वदेशी ऐप को काफी पसंद किया जा रहा है और इसे लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.

Arattai पर कैसे ट्रांसफर करें WhatsApp चैट्स

1. Arattai में व्हाट्सऐप चैट्स को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले Arattai ऐप को खोलें और इसमें अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर दें.

2. अब व्हाट्सऐप ओपन कीजिए और उस चैट पर जाएं जिसे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं.

3. इसके बाद उस प्रोफाइल पर Export Chat के ऑप्शन पर क्लिक करें.

4. इसमें आप Attach Media भी चुन सकते हैं, जिससे उस चैट के फोटोज और वीडियोज पर भी ट्रांसफर हो जाएं.

5. अब Arattai को सेलेक्ट करें और उस चैट को यहां ट्रांसफर कर दें.

6. इस दौरान ध्यान दें कि जिस कॉन्टैक्ट की चैट्स ट्रांसकर कर रहे हैं वो Arattai पर भी मौजूद होना चाहिए.

WhatsApp का बैकअप जरूर लें

अगर पूरी तरह से व्हाट्सऐप को छोड़ने का मन बना चुके हैं तो ऐप डिलीट करने से पहले अपनी सभी चैट्स का बैकअप जरूर निकाल लें. इसके लिए आपको सिर्फ WhatsApp की सेटिंग्स में जाकर Chat Backup के ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहां से आपको जो भी चैट चाहिए उसे Gmail पर एक्सपोर्ट कर लें. यहां से बाद में कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं.