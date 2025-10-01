Advertisement
trendingNow12944256
Hindi Newsटेक

WhatsApp से Arattai पर कैसे ट्रांसफर करें सारी चैट्स, यहां जानें स्टेप्स, चुटकियों में हो जाएगा काम

Arattai ऐप को जब से लॉन्च किया गया है तभी से इसे लेकर काफी चर्चा बनी हुई है. इसकी तुलना WhatsApp से की जा रही है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आप कैसे अपनी व्हाट्सऐप चैट्स को Arattai में ट्रांसफर कर सकते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WhatsApp से Arattai पर कैसे ट्रांसफर करें सारी चैट्स, यहां जानें स्टेप्स, चुटकियों में हो जाएगा काम

भारतीय इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप Arattai को लेकर पिछले कुछ वक्त से काफी चर्चा बनी हुई है. इसकी तुलना सीधे WhatsApp से की जा रही है. दोनों ही ऐप्स में लगभग सभी फीचर्स एक जैसे हैं. वहीं, अब Arattai आने के बाद कई यूजर्स इस स्वदेशी ऐप पर शिफ्ट होने लगे हैं. अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पुरानी चैट्स को लेकर परेशान हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जो जिनका इस्तेमाल कर आप अपनी WhatsApp चैट्स को Arattai में ट्रांसफर कर सकते हैं.

भारतीय हुए Arattai के लिए दीवाने
भारतीय कंपनी Zoho ने हाल ही में Arattai ऐप लॉन्च की है. खास बात यह है कि भारतीय मंत्री इसे प्रमोट कर रहे हैं. व्हाट्सऐप जहां एक ओर अपने यूजर्स को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देता है, वहीं Arattai में फिलहाल इसकी सुविधा नहीं मिल रही. इसके बावजूद भारतीयों के बीच इस स्वदेशी ऐप को काफी पसंद किया जा रहा है और इसे लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.

Elon Musk ने ऐसा क्या कहा कि लोग धड़ाधड़ा छोड़ने लगे Netflix, इस ट्वीट पर मचा बवाल

Add Zee News as a Preferred Source

Arattai पर कैसे ट्रांसफर करें WhatsApp चैट्स

1. Arattai में व्हाट्सऐप चैट्स को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले Arattai ऐप को खोलें और इसमें अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर दें.
2. अब व्हाट्सऐप ओपन कीजिए और उस चैट पर जाएं जिसे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं.
3. इसके बाद उस प्रोफाइल पर Export Chat के ऑप्शन पर क्लिक करें.
4. इसमें आप Attach Media भी चुन सकते हैं, जिससे उस चैट के फोटोज और वीडियोज पर भी ट्रांसफर हो जाएं.
5. अब Arattai को सेलेक्ट करें और उस चैट को यहां ट्रांसफर कर दें.
6. इस दौरान ध्यान दें कि जिस कॉन्टैक्ट की चैट्स ट्रांसकर कर रहे हैं वो Arattai पर भी मौजूद होना चाहिए.

अब AI से सोच-समझकर करना बात, Facebook-Instagram को लेकर हुआ नया प्लान

WhatsApp का बैकअप जरूर लें
अगर पूरी तरह से व्हाट्सऐप को छोड़ने का मन बना चुके हैं तो ऐप डिलीट करने से पहले अपनी सभी चैट्स का बैकअप जरूर निकाल लें. इसके लिए आपको सिर्फ WhatsApp की सेटिंग्स में जाकर Chat Backup के ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहां से आपको जो भी चैट चाहिए उसे Gmail पर एक्सपोर्ट कर लें. यहां से बाद में कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

WhatsappArattai

Trending news

'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
P Chidambaram
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
chandrababu naidu
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं दर्द', सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति को खत
Sonam Wangchuk
'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं दर्द', सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति को खत
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
Siddaramaiah
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
;