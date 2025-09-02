पासवर्ड भूलकर फोन लॉक कर बैठे हैं? घर बैठे अपनाएं ये आसान ट्रिक्स जिनसे तुरंत अनलॉक होगा आपका फोन

How to Recover Forgot Phone Password: कभी-कभी हम अपने फोन का पुराना पासवर्ड बदल देते हैं, लेकिन जल्दी ही नया पासवर्ड भूल भी जाते हैं. फोन अनलॉक के टाइम बार-बार पुराने पासवर्ड को डालते हैं, जो गलत बताता है. जिसकी वजह से फोन लॉक हो जाता है और हम परेशान होकर सर्विस सेंटर भागते हैं. पासवर्ड क्रैक करवाने के सेंटर वाले पैसे चार्ज भी करते हैं. लेकिन अब आपको फालतू में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगा, आप आसानी से घर बैठे ही पासवर्ड बदल सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

Forgot Passowrd से अनलॉक करें फोन

अगर आपके फोन में Android version 4.4 या उससे पहले के वर्जन है, तो आपको गलत पासवर्ड या पैटर्न को कम से कम 5-6 बार भरना है. ऐसा करने पर आपकी स्क्रीन पर Forgot Password या Password लिखा आएगा. इसके बाद अपने Google अकाउंट की डिटेल भरें और पासवर्ड फिर से रीसेट करें.

Google लॉगिन से पाएं तुरंत एक्सेस

आप Android फोन यूज करते हैं और आपने इसे Google Account से लिंक कर रखा है, तो किसी दूसरे फोन या लैपटॉप से findmydevice.google.com वेवसाइट पर जाएं. इसके बाद अपने गूगल अकाउंट पर लॉगिन करें, जिसे आपने फोन से कनेक्ट किया हुआ है. अब आपना लॉक हुआ फोन सिलेक्ट करें और एक नया पासवर्ड बनाएं. इसके बाद इस नए पासवर्ड से अपने डिवाइस को अनलॉक करें.

Factory Reset है अंतिम उपाय

अगर आपका डिवाइस अभी भी नहीं खुला तो लास्ट ऑप्शन फाक्ट्री रीसेट है. इसके लिए अपने फोन को बंद करें और Power + Volume Down बटन को दबाएं. अब Recovery Mode में जाएं, यहां मेन्यू में Wipe Data/Factory Reset को चुनें नेविगेट करने के लिए वॉल्यूम बटन का यूज करें और सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन का इस्तेमाल करें. ऐसा करने पर फोन रीस्टार्ट होगा और पासवर्ड हट जाएगा. ध्यान दें कि इस प्रोसेस से पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा.

iPhone यूजर्स अपने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करें और iTune या Finder ओपन करें. इसके बाद मोबाइल को 'Recovery Mode' में डालें और Restore iPhone को सिलेक्ट करें. इसकी मदद से पासवर्ड हट जाएगा, लेकिन डेटा बैकअप न होने की वजह से सारा डेटा डिलीट हो जाएगा.

Smart Lock से पासवर्ड की टेंशन खत्म

आप फोन पर लॉक लगाने के लिए Smart Lock फीचर का यूज कर सकते हैं. इसमें आप पहले से ही Trusted Location, Face Recognition या Device सेट कर सकते हैं. अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाएं, तो मोबाइल को उस Trusted Location या Trusted Device से कनेक्ट करें, इससे फोन अपने आप लॉक हो जाएगा. ध्यान रखें कि स्मार्ट लॉक फीचर को पहले से एक्टिव होना जरूरी है.