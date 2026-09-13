/न आधार सेंटर, न लंबी लाइन... घर बैठे मोबाइल से Free में अपडेट करें Aadhaar में Email ID, ये रहा पूरा प्रोसेस

क्या आपके भी आधार कार्ड में भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है या फिर फिर पुरानी ईमेल में कुछ बदलाव करना चाहते हैं? अगर हां, तो अब आपको इसके लिए किसी आधार सर्विस सेंटर या फिर किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है. अब आप घर बैठे यह काम पूरा कर सकते हैं. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने यूजर्स की सुविधा के लिए बहुत ही आसान और सेफ तरीका शुरू कर दिया है. अब आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में अपनी ईमेल आईडी को आधार से लिंक या अपडेट कर सकते हैं.
सबसे अच्छी बात यह है कि UIDAI की तरफ से यह सुविधा अभी फ्री है. मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन और ओटीपी वेरिफिकेशन की मदद से यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है. आइए जानते हैं घर बैठे आधार में ईमेल अपडेट करने का स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस.
Email ID अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. इसमें यूजर को अपने आधार नंबर से लॉगिन करना होगा. इसके बाद नई Email ID डालकर OTP से उसका वेरिफिकेशन करना होगा. प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की मदद से Face Authentication भी करना होगा.
Aadhaar App डाउनलोड करें
इसके लिए सबसे पहले अपने Android या iOS स्मार्टफोन में Aadhaar App का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें. अगर ऐप पहले से मौजूद है तो उसे अपडेट कर लें.
Aadhaar App में लॉगिन करें
ऐप खोलने के बाद अपना 12 अंकों का Aadhaar Number डालें. अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP की सहायता से लॉगिन किया जा सकता है. कुछ मामलों में 6 अंकों के PIN या Face ID और फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक ऑप्शन से भी लॉगिन किया जा सकता है.
Email Add/Update विकल्प चुनें
ऐप में लॉगिन हो जाने के बाद Services सेक्शन में जाएं. यहां आपको Email Add/Update का ऑप्शन मिलेगा. इस सुविधा के सामने Free लिखा होगा. यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक फ्री है.
नई Email ID डालें
अब जिस Email ID को आधार से लिंक करना है, उसे दर्ज करें. Email ID सही है या नहीं, इसे ध्यान से चेक कर लें.
OTP से Email वेरिफाई करें
नई Email ID पर एक OTP भेजा जाएगा. इस OTP को ऐप में दर्ज करके Email ID को वेरिफाई करें.
Face Authentication पूरा करें
इसके बाद Face Authentication की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके लिए स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा. यह प्रक्रिया आधार अपडेट को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए जरूरी है.
सभी जानकारी चेक करने के बाद अपडेट रिक्वेस्ट सबमिट कर दें. इसके बाद आपको एक Update Request Number (URN) मिलेगा. इसे संभालकर रखें, क्योंकि इसकी मदद से आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
Email ID अपडेट होने के बाद आप UIDAI की वेबसाइट से इसे वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए My Aadhaar में जाकर Aadhaar Services और फिर Verify Email/Mobile Number वाले ऑप्शन पर जाना होगा.
यहां Aadhaar Number, नई Email ID और CAPTCHA भरें. इसके बाद Email पर आए OTP को डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें. प्रक्रिया सफल होने पर स्क्रीन पर इसकी पुष्टि दिखाई देगी.
आधार से Email ID लिंक होने पर कई तरह के फायदे मिलते हैं. Aadhaar का इस्तेमाल होने पर मिलने वाले Authentication Alerts Email पर भी मिल सकते हैं. इसके साथ ही Aadhaar Number या Enrolment ID से जुडी जानकारी रिकवर करने में भी Email सहायक हो सकती है. Email लिंक होने से आधार से जुडी ऑनलाइन सर्विस को इस्तेमाल करना भी आसान हो सकता है और मोबाइल नंबर के अलावा एक दूसरा कम्युनिकेशन चैनल मिल जाता है.
Aadhaar App के जरिए Email अपडेट करने की यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक फ्री बताई गई है. इसके बाद UIDAI की ओर से चार्ज लगाया जा सकता है. अगर आप ऑनलाइन के बजाय आधार सेवा केंद्र जाकर Email अपडेट करवाते हैं तो वहां आपको चार्ज देना होगा.