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न आधार सेंटर, न लंबी लाइन... घर बैठे मोबाइल से Free में अपडेट करें Aadhaar में Email ID, ये रहा पूरा प्रोसेस

बिना आधार सेंटर जाए अब घर बैठे मोबाइल से ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में. UIDAI की यह खास सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक पूरी तरह मुफ्त है, जिससे आप चुटकियों में ऑनलाइन काम पूरा कर सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 13, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:34 PM IST
न आधार सेंटर, न लंबी लाइन... घर बैठे मोबाइल से Free में अपडेट करें Aadhaar में Email ID, ये रहा पूरा प्रोसेस

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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