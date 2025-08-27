DL और RC पर गलत मोबाइल नंबर से है परेशान? घर बैठे मिनटों में करें सही, ये है सबसे आसान तरीका

How to Update Phone Number In DL & RC: क्या आपके भी ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी में गलत मोबाइल नंबर रजिस्टर हो गया है और आपको ई-चालान और जरूरी नोटिफिकेशन समय पर नहीं मिल रहे हैं, तो अब आपको और टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी. आप आसानी से घर बैठें फटाफट ऑनलाइन ही इसे ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना घंटों तक सरकारी ऑफिस की लाइनों में लगे.

परिवहन मंत्रालय का कहना

परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, लगभग 45% DL और RC पर गलत मोबाइल नंबर रजिस्टर है. जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक चालान और जरूरी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है. इसलिए सही फोन नंबर होना बेहद जरूरी है ताकि आपको लाइसेंस और आरसी से जुड़े नोटफिकेशन टाइम पर मिलते रहें.

यह भी पढ़े: शख्स ने ChatGPT से बोला- 1 से 10 लाख तक गिनती गिनो, मिला ऐसा जवाब सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगेंगे आप

Add Zee News as a Preferred Source

सही मोबाइल नंबर क्यों जरूरी है?

अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में सही फोन नंबर है तो आपको ई-चालान और बाकी जानकारी समय रहते मिल जाती है. इसके अलावा व्हीकल से जुड़ी सर्विस जैसे- इंश्योरेंस, परमिट और टैक्स की जानकारी भी नंबर पर मिल जाती है. साथ ही DigiLocker mParivahan ऐप पर डाक्यूमेंट्स भी आसानी से वेरिफाई हो जाते हैं.

Driving License और RC में मोबाइल नंबर ऐसे अपडेट करें

1. सबसे पहले parivahan.gov.in के पोर्टल पर जाएं.

2. अब Online Services में Vehicle Related Services के ऑप्शन को चुनें.

3. इसके बाद Other Services (Misc) पर टैप करें.

4. वहीं पर आपको Update Mobile Number का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें.

5. अब अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर भरें.

6. इसके बाद आपको नया फोन नंबर भरना है और Generate OTP पर क्लिक करें.

7. अब नए नंबर पर आए OTP को डालें और Submit करें.

यह भी पढ़े: स्कूल की मंथली फीस ₹4,75,000, पढ़ाई के नाम पर एक भी टीचर नहीं...जानिए कैसे पढ़ रहे हैं अरबपतियों के बच्चे

कुछ खास बातों का ध्यान रखें

इस बात का ध्यान रखें कि फोन नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन के बाद ही अपडेट होगा. यह छोटा-सा प्रोसेस पूरी होती ही DL और RC पर नया नंबर दर्ज हो जाएगा और बाकी सभी नोटिफिकेशन सीधे आपके नए नंबर पर ही आएंगे.