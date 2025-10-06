सरकार का फरमान! DL/RC में मोबाइल नंबर अपडेट करवाना जरूरी, नहीं तो काटने पड़ेंगे RTO के चक्कर

New Rule by Transport Ministry: परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और व्हीकल रजिस्ट्रेशन (RC) के लिए एक नया नियम पेश किया है. मंत्रालय का कहना है कि अब सभी गाड़ी मालिकों और लाइसेंस धारकों को अपना फोन नंबर अपडेट कराना जरूरी हो गया है. ये पूरा प्रोसेस आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं.

घर बैठे करें मोबाइल नंबर अपडेट

मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर भी इसकी डिटेल्स लोगों से शेयर की है और बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट होने से आपको वाहन और लाइसेंस से जुड़ी जरूरी जानकारी समय रहते मिलेंगी, जिससे धोखाधड़ी या किसी समस्या से बचा जा सकेगा. इसके लिए आपको RTO के ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

नंबर बदलने से पहले जानें ये बातें

ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपके पास कुछ खास डिटेल्स होना जरूरी है. परिवहन या सारथी पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन की डेट और गाड़ी के चेसिस नंबर की जरूरत होगी. इसके अलावा, ड्राइविंग लाइसेंस (DL) नंबर और लाइसेंस होल्डर की डेट ऑफ बर्थ हो. इन सभी जरूरी जानकारी भरे बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा.

DL और RC में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें?

परिवहन मंत्रालय (MoRTH) के मुताबिक, मोबाइल नंबर अपडेट करने का प्रोसेस बेहद आसान है.

- सबसे पहले आपको परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट (vahan.parivahan.gov.in या फिर sarathi.parivahan.gov.in) पर जाना है.

- वेबसाइट ओपन होते ही आपको Mobile Number अपडेट करने का ऑप्शन एक पॉप-अप की तरह मिलेगा.

- वहां दो QR कोड भी मिलेंगे, जिन्हें स्कैन करने पर आप सीधे पोर्टल पर पहुंच सकते हैं.

- पोर्टल पर आने के बाद, आपको अपनी गाड़ी से जुड़ी डिटेल्स भरनी होगी.

- जैसे ही आप यह प्रोसेस पूरा करेंगे, आपका नया फोन नंबर सिस्टम में अपडेट हो जाएगा.

ऑनलाइन न हो पाए तो RTO ऑफिस जाएं

DL और RC में मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो. अगर आपके पास इंटरनेट न हो या ऑनलाइन प्रोसेस में परेशानी आ रही हो, तो आप RTO ऑफिस जाकर भी मोबाइल नंबर बदलवा सकते हैं.

मंत्रालय ने क्लियर किया है कि सही मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहन और लाइसेंस से जुड़ी जरूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंचेंगी. इससे गाड़ी के मालिकों और ड्राइवरों को काफी मदद मिलेगी.