Voter ID Card में नाम/पता अपडेट करना हुआ आसान, 15 दिन में घर आ जाएगा नया कार्ड, जानें पूरा प्रोसेस

How to Correct Mistakes In Voter ID Card: वोटर आईडी कार्ड सिर्फ वोट डालने में काम नहीं आता है बल्कि ये सरकारी डॉक्यूमेंट कई जगह काम में आता सकता है. Voter ID अभी भी आईडी प्रूफ की तरह यूज किया जाता है. इसमें आपकी डिटेल्स जैसे नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, फोटो और फोन नंबर आदि लिखा होता है. लेकिन कई बार गलती से वोटर आईडी कार्ड में ये डिटेल्स गलत प्रिंट हो जाती है. अगर आप भी अपने कार्ड में कोई गलती ठीक करना चाहते हैं, तो आप Form 8 के जरिए अपनी डिटेल्स बदलने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. आइए जानते है पूरा प्रोसेस...

Form 8 क्या है?

फॉर्म नंबर 8 के जरिए आप वोटर लिस्ट में अपनी डिटेल्स में सुधार करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इस फॉर्म के लिए आपको https://voters.eci.gov.in/ पोर्टल या Voter Helpline App डाउनलोड करना होगा. सरकार की इस वेबसाइट से आप आसानी से अपनी गलत डिटेल्स ठीक करवा सकते हैं.

Voter ID Card में डिटेल्स अपडेट के लिए प्रोसेस

जैसे अगर आप वोटर आईडी कार्ड में नाम बदलना चाहते हैं, तो घर बैठे ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

1. सबसे पहले https://voters.eci.gov.in/ पोर्टल या Voter Helpline App डाउनलोड करें.

2. इसके बाद आपको होम पेज पर Shifting of Residence/Correction of Entries in existing electoral का ऑप्शन मिलेगा. वहां आपको Form 8 ऑप्शन पर क्लिक करना है.

3. अब वोटर आईडी कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डाले और OTP भरकर वेरिफिकेशन करें.

4. लॉगिन के बाद Voter ID कार्ड का नंबर भरें. नंबर डालते ही आपकी डिटेल्स आ जाएंगी.

5. अब आपसे पूछा जाएगा कि वोटर कार्ड में क्या डिटेल्स बदलवानी है. यहां आपको Correction of Entry ऑप्शन पर क्लिक करना है.

6. इसके बाद Form 8 खुल जाएगा, इसमें आपको मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरनी है. डिटेल्स चेक करने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें.

Voter ID Card का Status ऐसे ट्रैक करें

1. वेबसाइट ओपन करके लॉगिन करें.

2. 'Track Application Status' सेक्शन ओपन करें.

3. अब अपना Reference Number भरें (जो फॉर्म सब्मिट के बाद मिला होगा) और State सेलेक्ट करें.

4. Submit करने के बाद आपको अपने फॉर्म का स्टेटस दिख जाएगा.

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

• बिजली/ पानी/ गैस कनेक्शन बिल (1 साल से ज्यादा पुराना न हो)

• आधार कार्ड

• बैंक पासबुक

• पासपोर्ट

• बर्थ सर्टिफिकेशन

• पैन कार्ड

• ड्राइविंग लाइसेंस

• 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट

नहीं करना पड़ेगा महीनों इंतजार

फॉर्म 8 सब्मिट करने के बाद, अपडेट की गई डिटेल्स वाला नया वोटर आईडी कार्ड लगभग 2 से 3 हफ्ते में आपके घर आ जाएगा. Voter Helpline APP और SMS ट्रैकिंग जैसी सुविधा से ये प्रोसेस पहले से ज्यादा तेज हो गया है.