Smartphone: एक ही फोन में इस तरह चलाएं 2-2 वॉट्सएप और इंस्टाग्राम अकाउंट, बस फॉलो करें ये आसान तरीके

How to Run Dual App in Mobile: आजकल हर स्मार्टफोन डुअल सिम ऑप्शन के साथ आता है. यानी यूजर्स को फोन में दो सिम लगाने का मौका मिलता है, अधिकतर यूजर्स दो सिम लगाते भी हैं, लेकिन यहीं से लोगों को कुछ समस्या भी आने लगती है. दरअसल, यूजर्स दो नंबर की वजह से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे वॉट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम के डुअल अकाउंट भी यूज करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐप पर ऐसा कर पाना संभव नहीं होता. लोगों की इस दिक्कत को दूर करने के लिए अब कई स्मार्टफोन कंपनियां फोन के अंदर इस तरह के ऐप के लिए इनबिल्ट डुअल स्पेस देने लगी हैं. हालांकि इक्का-दुक्का यूजर्स को ही इसकी जानकारी होती है. आज हम आपको बताएंगे कुछ ट्रिक जिनसे आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं.

इस तरह एक फोन में चलाएं दो वॉट्सएप औऱ फेसबुक

जैसा कि हमने ऊपर बताया कि कई स्मार्टफोन में अब क्लोन ऐप नाम से एक डिफॉल्ट सेटिंग दी जाती है जिसके जरिये आप वॉट्सएप और फेसबुक के दो अकाउंट चला सकते हैं. फिलहाल Xiaomi, Samsung, Vivo, Oppo, Huawei और Honor जैसे स्मार्टफोन्स में यह फीचर मिल रहा है.

ऐसे ऑन करें सेटिंग्स

अब हम आपको बताएंगे वो तरीका जिससे आप इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं. इसके लिए आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

अगर आपके पास ऊपर बताई गई कंपनी का फोन है तो सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाएं.

इसके बाद डुअल ऐप या क्लोन ऐप के ऑप्शन पर जाएं. आप चाहें तो सर्च में इसे टाइप कर सकते हैं.

जब डुअल ऐप या क्लोन ऐप का ऑप्शन मिल जाए तो उस पर क्लिक करें.

अब आपके सामने वॉट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम व टेलिग्राम ऐप का विकल्प दिखेगा.

आप इनमें से जिसे भी क्लोन करना यानी जिसके भी दो अकाउंट को चलाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें.

इसके बाद आपके फोन में उस ऐप का क्लोन तैयार हो जाएगा. जिस पर नंबर 2 लिखा होगा.

अब आप उस ऐप को ओपन करके दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर लें.

फोन में नहीं है यह फीचर तो अपनाएं ये ट्रिक

क्लोन ऐप या डुअल ऐप जरूरी नहीं कि हर फोन में मौजूद हो. यह किसी कंपनी के कुछ खास मॉडल तक भी सीमित रह सकता है. अगर आपके फोन में डुअल ऐप या क्लोन ऐप का डिफॉल्ट फीचर नहीं है तो भी आप दो ऐप चला सकते हैं. इसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप का सहारा लेना पड़ेगा. डुअल ऐप यूज करने के लिए आपके पास Dual App Wizard, Parallel और DoubleApp जैसे ऑप्शन मौजूद हैं. इन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलडो कर लें. इसके बाद जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दूसरा अकाउंट चलाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और लॉगिन करें.