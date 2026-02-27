Advertisement
Google Nano Banana 2 से कैसे Free में जनरेट करें इमेज? लॉन्च के बाद जानिए पूरी Step By Step Guide

Google ने Nano Banana 2 लॉन्च किया है, जो पुराने वर्जन से कहीं ज्यादा तेज और स्मार्ट है. अब आप केवल एक प्रॉम्प्ट से फोटो का डायमेंशन (Dimensions) बदल सकते हैं. यह टूल इमेजेस के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस में टेक्स्ट लिखने में माहिर है. आप अपनी फोटो अपलोड करके उसे किसी दूसरी फोटो के टेक्सचर या स्टाइल में ढाल सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 27, 2026, 09:50 AM IST
Google Nano Banana 2 से कैसे Free में जनरेट करें इमेज? लॉन्च के बाद जानिए पूरी Step By Step Guide

Google ने अपने AI टूल Nano Banana का नया अपग्रेडेड वर्जन Nano Banana 2 लॉन्च कर सबको हैरान कर दिया है. इससे पहले कंपनी ने Nano Banana Pro पेश किया था, जो तेज इमेज जनरेशन और टेक्स्ट को बेहतर समझने की क्षमता के लिए जाना गया. अब Nano Banana 2 के साथ Google Gemini को और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की गई है, ताकि इमेज क्रिएशन और एडिटिंग में यह प्रतियोगियों से आगे निकल सके. कंपनी का दावा है कि यह नया वर्जन पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और क्रिएटिव है. यानी अब AI इमेज बनाना और एडिट करना पहले से ज्यादा आसान और प्रोफेशनल हो गया है.

Nano Banana 2 के दमदार फीचर्स
सबसे बड़ा बदलाव इसकी स्पीड में देखने को मिलता है. Nano Banana 2 पहले के वर्जन के मुकाबले तेजी से इमेज जनरेट और एडिट कर सकता है. इसका मतलब है कि आपको शानदार रिजल्ट पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दूसरा बड़ा फीचर है इमेज के डायमेंशन बदलने की सुविधा. अब आप सिर्फ एक सिंपल प्रॉम्प्ट देकर इमेज का साइज बदल सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपने एक स्क्वायर इमेज बनाई है और उसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब थंबनेल या पोस्टर साइज में बदलना है, तो बस टेक्स्ट में निर्देश दें और AI खुद एडजस्ट कर देगा. यह टूल लोगो, पोस्टर, इनविटेशन कार्ड और यहां तक कि कॉमिक्स बनाने में भी मदद करता है. खास बात यह है कि यह मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट देता है, यानी आप हिंदी, इंग्लिश या किसी और भाषा में प्रॉम्प्ट लिखकर इमेज तैयार कर सकते हैं.

Reimagine फीचर से मिलेगा नया क्रिएटिव लेवल
Nano Banana 2 का “Reimagine” फीचर इसे और खास बनाता है. इसमें आप कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं और AI से कह सकते हैं कि वह उसी इमेज को किसी अलग टेक्सचर, कलर या स्टाइल में बदल दे. मान लीजिए आपने एक सिंपल पोर्ट्रेट अपलोड किया और कहा कि इसे वॉटरकलर पेंटिंग स्टाइल में बदल दो, या किसी रेफरेंस फोटो के कलर टोन जैसा बना दो—तो AI कुछ ही सेकंड में नया वर्जन तैयार कर देगा. कंपनी के आधिकारिक पेज पर शेयर किए गए रिजल्ट्स काफी प्रभावशाली बताए जा रहे हैं.

Gemini पर Nano Banana 2 फ्री में कैसे इस्तेमाल करें?
अगर आप इस AI टूल को फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में Gemini ऐप खोलना होगा. अगर पहले से लॉगिन नहीं हैं, तो अपनी Gmail आईडी से साइन इन करें. ऐप में आपको “Create Image” का ऑप्शन दिखेगा, जहां एक ‘banana’ आइकन भी नजर आएगा. इस पर टैप करें और अपनी जरूरत के मुताबिक इमेज स्टाइल चुनें. इसके बाद आप चाहें तो कोई रेफरेंस इमेज अपलोड कर सकते हैं. फिर टेक्स्ट में वह प्रॉम्प्ट लिखें, जिसके आधार पर आप इमेज बनवाना या एडिट करवाना चाहते हैं. एंटर दबाते ही कुछ ही सेकंड में रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा.

AI इमेज क्रिएशन का नया दौर
Nano Banana 2 के साथ Google ने साफ कर दिया है कि वह AI इमेज जनरेशन की रेस में पीछे नहीं रहना चाहता. Gemini प्लेटफॉर्म पर इसका फ्री एक्सेस यूजर्स के लिए बड़ी बात है, क्योंकि अब बिना किसी महंगे सब्सक्रिप्शन के प्रो लेवल इमेज तैयार की जा सकती हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

googleano Banana 2Gemini AI image generator

