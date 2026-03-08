सर्विस सेंटर पर फोन देने से पहले 'सावधान'! कहीं मैकेनिक न चुरा ले आपकी फोटो और डेटा; बस एक सेटिंग और टेंशन खत्म

Service Center Data Scam: आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. इसमें हमारी बैंक जानकारी और निजी तस्वीरें होती हैं. आज के समय में हमारा स्मार्टफोन ही हमारी दुनिया बन गया है. ऐसे में अगर कोई आपके फोन से निजी तस्वीरें, बैंक जानकारी या चैट्स निकाल ले, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसी शिकायतें अक्सर सर्विस सेंटर या लोकल रिपेयर शॉप से आती हैं. हाल के दिनों में 'सर्विस सेंटर स्कैम' के कई मामले सामने आए हैं, जहां मेकैनिकों ने ग्राहकों का निजी डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल किया. इस खतरे से बचने के लिए अब स्मार्टफोन कंपनियों ने एक महत्वपूर्ण फीचर पेश किया है, जिसे ऑन करना आपके लिए जरूरी है. इसका नाम 'रिपेयर मोड' फीचर है. हम आपको यहां बताएंगे कि यह फीचर क्यों खास है?

रिपेयर के समय खतरा क्यों बढ़ता है

जब आपका फोन किसी मेकैनिक के पास जाता है, तो वह कई बार फोन को अनलॉक करके जांच करने की बात कहता है. इसके लिए वह यूजर से पिन या पासवर्ड मांग सकता है. यहीं से खतरा शुरू होता है. अगर फोन पूरी तरह अनलॉक हो गया, तो वह फोटो, वीडियो, मैसेज और ऐप्स तक आसानी से पहुंच सकता है. कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की है कि फोन रिपेयर के बाद उनके निजी डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई या कुछ चीजें कॉपी कर ली गईं.

क्या है 'रिपेयर मोड' (Repair Mode) फीचर?

इन खतरों से बचने के लिए Samsung और Google जैसी कंपनियों ने अपने फोनों में 'रिपेयर मोड' या 'मेंटेनेंस मोड' का विकल्प देना शुरू किया है. इसे ऑन करने के बाद आपका फोन 'गेस्ट मोड' की तरह काम करने लगता है. इसके बाद मेकैनिक फोन के हार्डवेयर, कैमरा और स्पीकर की जांच कर सकता है, लेकिन वह आपकी गैलरी, मैसेज या कॉन्टैक्ट्स नहीं देख सकता. पहले डेटा बचाने के लिए फोन को 'फैक्ट्री रिसेट' करना पड़ता था, लेकिन इस मोड की मदद से आप बिना डेटा हटाए अपने फोन को सुरक्षित रख सकते हैं.

इसे कैसे सक्रिय करें?

अगर आप सैमसंग फोन का उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले फोन की सेटिंग्स में जाएं. वहां आपको Device Care का विकल्प मिलेगा. उस पर क्लिक करें, फिर नीचे स्क्रॉल करके 'Maintenance Mode' पर क्लिक करें. इसके बाद आपका फोन रीस्टार्ट होगा और आपका डेटा लॉक हो जाएगा. अगर आप Google Pixel का फोन इस्तेमाल करते हैं, तो सेटिंग्स > सिस्टम > 'Repair Mode' पर जाएं. iPhone यूजर्स इसके लिए 'Stolen Device Protection' और 'Find My' का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर भी, डेटा का बैकअप लेना सबसे जरूरी है.

सर्विस सेंटर में जाने से पहले ये काम करें

अगर आपके फोन में यह फीचर है, तो रिपेयर के लिए देने से पहले इसे जरूर ऑन कर लें. इसके अलावा कुछ सावधानियां भी आपके काम आ सकती हैं. सबसे पहले जरूरी डेटा का बैकअप बना लें. उसके बाद फोन से बैंकिंग ऐप्स या संवेदनशील जानकारी वाले ऐप्स को लॉगआउट कर दें. अगर आपको शक है, तो फोन को टेम्पररी तौर पर रिसेट भी किया जा सकता है.

छोटी लापरवाही भारी पड़ सकती है

साइबर सुरक्षा से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि आजकल फोन में हमारी निजी जिंदगी का बड़ा हिस्सा होता है. ऐसे में फोन रिपेयर कराते समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है. अगर सही सावधानियां नहीं बरती जाएं, तो कोई भी आपके फोटो, चैट या व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच सकता है. इसलिए जब भी आपका फोन सर्विस सेंटर जाए, तो यह सुनिश्चित करें कि आपका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है.

