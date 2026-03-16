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Hindi NewsटेकInduction Cooktop का करते हैं इस्तेमाल? तो आज ही सुधार लें अपनी ये आदत, वरना किचन में हो सकता है बड़ा हादसा

Induction Cooktop का करते हैं इस्तेमाल? तो आज ही सुधार लें अपनी ये आदत, वरना किचन में हो सकता है बड़ा हादसा

Induction Cooktop Safety Tips: अगर आप गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों या झंझट से बचने के लिए इंडक्शन कुकटॉप (Induction Cooktop) का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है. इंडक्शन से कुकिंग तेज और आसान तो है, लेकिन छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे या मशीन के खराब होने का कारण बन भी सकती है. ऐसे में यहां दी गईं टिप्स का खास ध्यान रखें.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 02:41 PM IST
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Induction Cooktop का करते हैं इस्तेमाल? तो आज ही सुधार लें अपनी ये आदत, वरना किचन में हो सकता है बड़ा हादसा

Induction Cooktop Safety Tips: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है. भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है. कई अन्य देशों की तरह भारत में इस समय ईंधन का संकट दिख रहा है. लोग LPG गैस के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं. हालांकि, सरकार का कहना है कि भारत में LPG की कोई कमी नहीं है. लेकिन कालाबाजारी और स्टॉकिंग के चक्कर में लोग परेशान हो रहे हैं. इस परिस्थिति को देखते हुए देश में कई लोग इंडक्शन कुकटॉप का इस्तेमाल करने लगे हैं.

बड़े काम का है इंडक्शन कुकटॉप

बिजली से चलने वाला यह चूल्हा जल्दी गर्म होता है और कम समय में खाना बनाने में मदद करता है. छोटे घरों, हॉस्टल और ऑफिस में तो यह काफी काम का माना जाता है. लेकिन कई लोग इसे इस्तेमाल करते समय कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जो आगे चलकर परेशानी की वजह बन सकती हैं. अगर लोग कुछ आम बातों का ध्यान रखें तो इंडक्शन कुकटॉप पूरी तरह सुरक्षित और सुविधाजनक साबित हो सकता है. यहां हम आपको कुछ ऐसी टिप्स दे रहे हैं. इसकी मदद से आप इंडक्शन कुकटॉप से होने वाले हादसे से बचने के साथ बिजली का बिल भी बचा सकते हैं.

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सही बर्तन का इस्तेमाल करना जरूरी

इंडक्शन कुकटॉप की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर तरह का बर्तन काम नहीं करता. कई लोग सामान्य बर्तन रख देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि चूल्हा गर्म नहीं हो रहा. ऐसे में आप लोग इंडक्शन पर वही बर्तन का इस्तेमाल करें जिनके नीचे लोहे या मैग्नेटिक धातु की परत होती है. स्टील और कास्ट आयरन के बर्तन इसमें अच्छी तरह काम करते हैं. इसलिए इंडक्शन पर खाना बनाने से पहले सही बर्तन चुनना बेहद जरूरी होता है.

खाली बर्तन को कभी न करें गर्म

कई लोगों की आदत होती है कि वे पहले खाली कढ़ाई या पैन चूल्हे पर रख देते हैं और फिर उसमें तेल या मसाले डालते हैं. इंडक्शन कुकटॉप में यह तरीका ठीक नहीं माना जाता. क्योंकि खाली बर्तन बहुत तेजी से गर्म हो सकता है. इससे बर्तन का तला खराब हो सकता है और कभी-कभी उसकी कोटिंग भी खराब हो जाती है. बेहतर यही है कि बर्तन में थोड़ा तेल या पानी डालने के बाद ही कुकटॉप चालू करें.

सफाई का रखें विशेष ध्यान

इंडक्शन कुकटॉप की सतह कांच जैसी चिकनी होती है. इस वजह से उस पर तेल, दूध या मसाले गिर जाएं तो तुरंत दिखाई देने लगते हैं. अगर इन्हें समय पर साफ न किया जाए तो दाग पड़ सकता है. इसलिए हर बार खाना बनाने के बाद कुकटॉप को हल्के कपड़े से साफ कर लेना चाहिए. इससे वह साफ भी रहेगा और लंबे समय तक ठीक तरह से काम भी करेगा.

हमेशा तेज टेम्परेचर पर कुकिंग न करें

इंडक्शन चूल्हा बहुत तेजी से गर्म हो जाता है. कई लोग इस वजह से हर चीज को सबसे तेज मोड पर पकाने लगते हैं. लेकिन लगातार हाई पावर पर खाना पकाने से बर्तन और मशीन दोनों पर असर पड़ सकता है. ज्यादातर चीजें मध्यम टेम्परेचर पर आराम से पक जाती हैं. इसलिए जरूरत के हिसाब से ही तापमान बढ़ाना बेहतर माना जाता है. इंडक्शन में आपको अलग-अलग खाना बनाने के लिए मोड भी मिल जाते हैं.

मशीन को ठंडा होने का समय दें

खाना बनते ही कई लोग जल्दी में इंडक्शन का स्विच बंद करके प्लग निकाल देते हैं. लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता. कुकटॉप के अंदर एक छोटा पंखा होता है, जो मशीन को ठंडा करने का काम करता है. अगर तुरंत बिजली बंद कर दी जाए तो गर्मी अंदर ही रह सकती है. इसलिए खाना बनने के बाद कुछ मिनट तक मशीन को ठंडा होने देना बेहतर रहता है.

थोड़ी सावधानी से मिलेगा पूरा फायदा

इंडक्शन कुकटॉप आज के समय की रसोई का एक सुविधाजनक प्रोडक्ट बन चुका है. यह तेज, साफ और इस्तेमाल में आसान माना जाता है. अगर सही बर्तन का इस्तेमाल किया जाए, सफाई का ध्यान रखा जाए और तापमान को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के काम करता है. थोड़ी सी सावधानी आपके किचन को सुरक्षित रखने के साथ-साथ कुकिंग को भी आसान बना सकती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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