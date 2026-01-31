सावधान! सफेद कोट देखकर न खाएं धोखा, 2 मिनट में मोबाइल से चेक करें डॉक्टर की सच्चाई

बीमार पड़ने पर हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी जान उनके भरोसे छोड़ देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं, वह वाकई में क्वालिफाइड है या बस सफेद कोट पहनकर बैठा है? आए दिन देश के अलग-अलग राज्यों से फर्जी डॉक्टरों और क्लीनिकों की खबरें आती रहती हैं. आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए आज हम यहां आपको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के उस तरीके के बारे में बता रहे हैं. इसकी मदद से आफ सिर्फ 2 मिनट में अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन असली है या नहीं.

नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) की मदद लें

भारत में हर डॉक्टर के लिए National Medical Commission (NMC) के पास रजिस्टर होना अनिवार्य होता है. सरकार ने इसके लिए एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया है जिसे 'नेशनल मेडिकल रजिस्टर' (NMR) कहा जाता है. इसमें आपको देश के हर वैध डॉक्टर की पूरी जानकारी मिल जाएगी. इसको आप अपने फोन से भी एक्सेस कर सकते है. यहां हम आपको इसके लिए आसान स्टेप्स बता रहे हैं.

NMC की वेबसाइट पर क्या होता है खास?

1. यहां से आप जान सकते हैं कि डॉक्टर ने भारत में एलोपैथिक ट्रीटमेंट का प्रैक्टिस करने के लिए कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं.

2. इसकी मदद से आप योग्य डॉक्टर का चुनाव कर सकते है.

3. इसमें डॉक्टर की पढ़ाई-लिखाई का पूरा कच्चा चिट्ठा रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- Google का 'अलादीन वाला चिराग'! लॉन्च हुआ Project Genie; अब AI करेगा आपके सारे काम

डॉक्टर को वेरीफाई करने के लिए करें यह काम

स्टेप 1. इसके लिए आपको सबसे पहले NMC की आधिकारिक वेबसाइट nmc.org.in पर जाना होगा.

स्टेप 2. यहां होमपेज पर आपको 'Information Desk' के अंदर 'National Medical Register' का ऑप्शन दिखेगा.

स्टेप 3. यहां आप डॉक्टर का नाम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर या उस राज्य का नाम डाल सकते हैं जहां वे प्रैक्टिस कर रहा हैं.

स्टेप 4. अब सर्च बटन दबाते ही आपके सामने डॉक्टर का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी डिग्री (जैसे MBBS, MD), कॉलेज का नाम और रजिस्ट्रेशन की तारीख आ जाएगी.

रजिस्ट्रेशन नंबर है सबसे बड़ी पहचान

हर उस डॉक्टर के पास एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसने पढ़ाई कर के डिग्री हासिल की है. वे इसे अपने लेटरपैड (Prescription) और क्लीनिक के बाहर लगे बोर्ड पर जरूर लिखते हैं. अगर सर्च करने पर डेटाबेस में डॉक्टर का नाम नहीं आता या वहां दी गई जानकारी उनके दावे से अलग है, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है.

क्यों जरूरी है यह वेरिफिकेशन?

अक्सर लोग क्लीनिक की चमक-धमक या भीड़ देखकर मान लेते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छा होगा. लेकिन कई बार यह चमक-धमक आपको कन्फ्यूज कर देती है. जिससे आप फर्जी डॉक्टर के पास चले जाते हैं. वह डॉक्टर कई बार गलत दवाइयां देकर आपकी बीमारी को और गंभीर बना देता हैं. ऐसे में ऑनलाइन वेरिफिकेशन से आप न केवल अपनी जान बचा सकते हैं, बल्कि मेडिकल फ्रॉड को रोकने में भी मदद कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- Apple ने बदली सालों पुरानी स्ट्रैटेजी: 2026 में सिर्फ महंगे iPhone होंगे लॉन्च...