Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का दम, घर बैठे लाइव देखें परेड; जानिए पूरी डिटेल्स

26 जनवरी 2026 को देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. हर साल की तरह इस बार भी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड होगी.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:00 AM IST
आज 26 जनवरी 2026 को देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी देश की राजधानी नई दिल्ली का कर्तव्य पथ देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आएगा. हर बार की तरह इस बार भी कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होने वाला है. इस आयोजन को पूरा देश गर्व के साथ देखता है. इस परेड में भारत की सैन्य ताकत, कल्चरल डायवर्सिटी और टेक्नोलॉजिकल प्रगति की झलक एक साथ दिखाई देती है. यहां का पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में डूबा रहता है. गणतंत्र दिवस पर होने वाली भव्य परेड को हजारों की संख्या में लोग देखने आते हैं. इसके साथ परेड का सीधा प्रसारण टीवी और यूट्यूब पर भी किया जाता है. ऐसे में अगर आप परेड देखने नहीं जा पाए, तो चिंता ना करें. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप घर बैठे परेड को लाइव कैसे देख सकते हैं.  

कितने बजे शुरू होगी परेड
हर साल हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचते हैं. नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड का कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. अगर आप परेड देखने कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं, तो आपको जांच और प्रवेश नियमों के कारण थोड़ा पहले जाना होता है. यहां आपको अलग-अलग राज्यों की झांकियों के साथ सशस्त्र बलों की टुकड़ियां और देश के कई सैन्य इक्विपमेंट दिखाई देते हैं. 

शहीदों को नमन से होगी शुरुआत
समारोह की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं. इसके बाद मुख्य कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेगा. राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्रगान के साथ पूरा वातावरण गर्व से भर जाएगा. यही वह पल होता है, जब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. 

यह भी पढ़ें:- Republic Day 2025 Live Updates: इस 26 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी नए भारत की ताकत, 77वां गणतंत्र दिवस क्यों हैं खास?

सैन्य शक्ति और झांकियों का आकर्षण
परेड का सबसे बड़ा आकर्षण सशस्त्र बलों की टुकड़ियां होती है, जो अनुशासन और शौर्य का प्रदर्शन करती है. इस परेड में आधुनिक हथियार और सेना के सामान भी दिखाए जाते हैं. जिससे देश की रक्षा ताकत का अंदाजा लगता है. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों की खूबसूरत झांकियां भारत की संस्कृति और परंपराओं की विविधता को दर्शाती हैं. स्कूली बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम भी लोगों का दिल जीत लेते हैं. 

घर बैठे मोबाइल पर देखें लाइव परेड
जो लोग दिल्ली नहीं जा पाते वो भी इस ऐतिहासिक परेड को मिस नहीं करेंगे. इसका सीधा प्रसारण टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा. लोग अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या टीवी के जरिए घर बैठे लाइव परेड देख सकेंगे. बस इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है. परेड को टेलीविजन पर दूरदर्शन (DD National) पर देखा जा सकेगा. इसके अलावा आप परेड को Doordarshan के यूट्यूब चैनल, All India Radio के यूट्यूब चैनल, PIB और MyGov के यूट्यूब चैनलों पर देख सकते हैं. Z News का टेलीविजन और यूट्यूब चैनल भी इस परेड की लाइव कवरेज करता है. आप यहां भी घर बैठे अपने टीवी, मोबाइल फोन या लैपटॉप से परेड देख सकते हैं.     

आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस 2026 परेड के लिए 5 जनवरी से 14 जनवरी तक टिकटों की बिक्री की गई थी. जो लोग परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे उनको सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने और समय से पहले स्थल पर पहुंचने का आग्रह किया गया था. परेड के दिन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाएं भी सामान्य दिनों से पहले शुरू की गई हैं. इससे परेड देखने जाने वाले लोगों को सफर में आसानी होगी. यहां से आप लाइव परेड देख सकते हैं.

 

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं.

