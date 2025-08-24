Instagram पर देखिए किसी का भी स्टेट्स, नहीं लगेगी उन्हें भनक, ये है 2 सीक्रेट ट्रिक्स

Instagram Stories एक ऐसा फीचर है जिससे आप अपनी फोटो, वीडियो या टेक्स्ट को अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं. ये पोस्ट या रील से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि स्टोरी 24 घंटे बाद खुद ही हट जाती है, जो यूजर्स स्टोरी डालते हैं, वो देख सकते हैं कि किस-किस ने उनकी स्टोरी देखी है. यानी अगर आपने किसी की स्टोरी देखी तो उसे पता चल जाएगा. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की स्टोरी देखना तो चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि उसे इसकी भनक लगे. हालांकि, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आप किसी की Instagram स्टोरी देख लें और उसे पता भी न चले?

इस सवाल का जवाब है हां, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप किसी की स्टोरी चुपचाप देख सकते हैं और उस शख्स को इसकी खबर भी नहीं लगेगी. चलिए आज हम ऐसे दो ट्रिक्स की बात करते हैं.

Airplane Mode

Airplane Mode को सबसे आसान तरीका कह सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे फोन के इस फीचर का इस्तेमाल करते हुए आप किसी को पता लगे बिना उसकी स्टोरी देख सकते हैं.

1. पहले अपना Instagram ऐप खोलिए.

2. फिर अपने फोन की स्क्रीन के ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप कीजिए ताकि शॉर्टकट सेटिंग्स खुल जाएं.

3. यहां से Airplane Mode ऑन कर दीजिए.

4. अब फिर से Instagram पर आएं और उस शख्स की स्टोरी देख लीजिए.

5. स्टोरी देखने के बाद ऐप को पूरी तरह बंद कर दीजिए और फिर Airplane Mode को ऑफ कर दें. 6. ऐसा करने से उस यूजर को पता नहीं चलेगा कि आपने उसकी स्टोरी देखी है, क्योंकि उस समय आपका इंटरनेट बंद हो गया था और इसलिए आपका नाम Seen लिस्ट में दिखेगा ही नहीं आएगा.

Half Swipe

अगर आप किसी की स्टोरी को पूरा खोलने की बजाय थोड़ा सा साइड से स्लाइड करके देखते हैं तो भी आपका नाम Seen में नहीं दिखेगा. इस तरीके से आप स्टोरी को पूरी तरह नहीं देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि उसमें क्या है. अगर स्टोरी में फोटो है तो उसकी हल्की सी झलक मिल सकती है, लेकिन अगर वीडियो है तो न आप उसे देख पाएंगे और न ही उसकी आवाज सुन पाएंगे.

1. इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले Instagram ऐप खोलिए.

2. अब उस अकाउंट की स्टोरी खोलें, जो उस यूजर से पहले है, जिसकी स्टोरी आप चुपचाप देखना चाहते हैं.

3. जब स्टोरी खुल जाए तो अपनी उंगली स्क्रीन पर रखकर दबाए रखिए और धीरे-धीरे उस यूजर की स्टोरी की तरफ स्लाइड कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ आधी स्क्रीन तक ही जाएं और उंगली हटाएं नहीं. इससे आपको उस स्टोरी की हल्की झलक मिल जाएगी. जब देख लें तो वापस पहले वाली स्टोरी पर लौट आइए और फिर उंगली स्क्रीन से हटा लें.