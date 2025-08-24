Online Gaming Bill 2025: नए कानून की वजह से फंस गया Dream 11 में पैसा? जानें withdraw करने का ये आसान तरीका
Online Gaming Bill 2025: नए कानून की वजह से फंस गया Dream 11 में पैसा? जानें withdraw करने का ये आसान तरीका

Online Gaming Bill 2025: ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद रियल मनी गेम्स को बंद कर दिया गया है. वहीं, कई लोगों का इन प्लेटफॉर्म के वॉलेट में भी रखा था, जिसे लेकर यूजर्स को चिंता सताने लगी है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि अगर आपका पैसा Dream11 में फंस गया है कैसे निकाला जाए.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 24, 2025, 05:31 PM IST
Online Gaming Bill 2025: नए कानून की वजह से फंस गया Dream 11 में पैसा? जानें withdraw करने का ये आसान तरीका

Online Gaming Bill 2025: संसद में हाल ही में Online Gaming Bill 2025 पास किया गया है. इसके बाद से ही Dream11, MPL, Zupee जैसे रियल मनी वाले गेम्स को बंद करने का फैसला लिया गया है. इसके बाद अगर किसी ने ऑनलाइन गेमिंग बिल के नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर सरकार ने 1 करोड़ रुपये तक जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान रखा है. वहीं. अब रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को नोटिफाई भी करने लगे हैं. Dream11 की ओर से एक ऐप नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें यूजर्स को बताया गया है कि वह अब किसी रियल मनी गेम में पैसा नहीं लगा पाएंगे. हालांकि, जो पैसा प्लेटफॉर्म के ऐप पर लगा है वह यूजर्स को वापस दे दिया जाएगा.

18 साल पहले हुई थी शुरुआत
Dream11 ने अपने X पोस्ट में बताया कि 22 अगस्त से Dream11 पर सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए गए हैं. अब यह सिर्फ फ्री-टू-प्ले ऑनलाइन सोशल गेमिंग करवाएगा. कंपनी ने बताया कि उन्होंने 18 साल पहले इसे एक स्पोर्ट्स-टेक कंपनी के तौर पर शुरू किया था. यह एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है, जिसने भारत में स्पोर्ट्स को बेहतर बनाने में बहुत मदद की है. इसे भारत में बनाया गया, भारतीयों के खेले जाने के लिए सबसे बड़ा फैंटसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बनाया गया. Dream11 ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने हमेशा से ही भारत के कानून का पूरा सम्मान किया है. अब जब नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों को लागू किया है तो हम उसे पूरी तरह मानने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं.

इस तरह निकालें पैसे
वहीं, अब कई Dream11 यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके वॉलेट में पैसे रखे थे. ऐसे में बिल आने के बाद ये लोग काफी परेशान दिख रहे हैं. अगर आप भी इन लोगों में से हैं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉलेट के पैंसों को आप अपने बैंक अकाउंट में कुछ आसान स्टेप्स के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या है वो स्टेप्स-

इन स्टेप्स को करें फॉलो
1. Dream11 से अपने पैसे निकालने के लिए सबसे पहले अपनी Dream11 आप को खोलें, इसके बाद प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें.
2. यहां My Balance वाले सेक्शन में जाएं. इसके बाद Winnings वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए.
3. अब यहां आपको Withdraw Instantly का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप करें.
4. फिर नीचे की तरह आपको Withdraw का बटन दिखेग. इस पर टैप कीजिए और अपने वॉलेट वाले पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रोसेस खत्म करें.

जानें कब मिलेगा पैसा
कंपनी ने अपने पोर्टल से जानकारी दी है कि यूजर्स का डिपॉजिट बैलेंस 29 अगस्त तक वापस दे दिया जाएगा. इसके अलावा सभी प्ले विनिंग्स को Withdrawable Winnings के तौर पर दे दिया जाएगा. लेकिन डिस्काउंट बोनस और डिस्काउंट पॉइंट को Withdraw नहीं किए जा सकता, क्योंकि ये प्रक्रिया 23 अगस्त तक खत्म कर दी है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं.

dream 11Online Gaming Bill 2025

;