नई जॉब के लिए CV बनाना है? ChatGPT पर डालें ये खास प्रॉम्प्ट, कंपनी देखते ही कर लेगी सेलेक्ट!

ChatGPT Will Write Your Resume: अक्सर एक अच्छा रिज्यूमे (Resume/CV) बनाना मुश्किल भरा और टालने वाला काम लगता है. लोकिन अब आप घबराइए नहीं. चाहे आपको पहली नौकरी के लिए रिज्यूमे चाहिए हो या फिर करियर बदलने के लिए, OpenAI का ChatGPT आपके लिए झटपट आसान और प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकता है. इस AI टूल की मदद से आपकी अगली नौकरी दिलाने में मददगार साबित हो सकता है.

ChatGPT की मदद से Resume तैयार करें

चैटजीपीटी से CV तैयार करने से पहले अपनी सारी जरूरी डिटेल्स एक जगह अपने पास रख लें. जैसे कि आपकी लास्ट नौकरियों का एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, हुनर, अचीवमेंट्स और सारे सर्टिफिकेट आदि. ये सब जानकारी पूरी डिटेल में हो ताकि आप ChatGPT को सही से प्रॉम्प्ट दे सकें और एआई आपके लिए एक शानदार रिज्यूमे तैयार कर सके.

जैसे- सिर्फ 'Run Instagram and Facebook Campaigns' लिखने की बजाय आप 'Ran Insta and Facebook campaigns that increased followers engagement by 45% and brought in over 400 new leads in just seven months'. ऐसे प्रॉम्प्ट देने से आपका रिज्यूमे बेहद आकर्षित बनेगा.

इन स्टेप्स को फॉलो करें

1. आपको सबसे पहले ChatGPT ऐप या वेबसाइट ओपन करनी है और एक साफ प्रॉम्प्ट लिखें. जैसे-'Create a professional resume for a software engineer with 3 years of experience, skilled in Programming Languages, Data Structures and Algorithms, Object-Oriented Programming and Database Management. Include a short summary, educations, work experience and skills.' आप और भी डिटेल्स एड करके इसे और यूनिक बना सकते हैं. जैसे-'Keep it clean and modern-looking with bullet points.

2. अब आप अपने CV को और भी बेहतर बना सकते हैं. इस प्रॉम्प्ट को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट न करें. पहले रिज्यूमे को ध्यान से पढ़े और टोन को अपने हिसाब से चेंज करें. इस बात का खास ध्यान रखें कि तैयार हुआ रिज्यूमे आपकी पर्सनैलिटी से मैच करें. ChatGPT केवल इस प्रोसेस को आसान बनाने और गाइड करने के लिए है. यह रिज्यूमे आपको रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए.

3. यदि आप अपने CV में डिजाइन या फिर फॉर्मेटिंग में भी मदद लेना चाहते हैं, तो ChatGPT इसमें आपकी हेल्प कर सकता है. चाहे आपको साफ-सुथरा फॉर्मेच चाहिए हो या एकदम मोडर्न फॉर्मेट चाहिए हो.

ऊपर बताया गया तरीका आपके लिए तब असरदार है जब आपको जल्दबाजी में रिज्यूमे तैयार करके भेजना हो और जॉब का टाइम लिमिटेड हो.