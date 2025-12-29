Advertisement
trendingNow13056937
Hindi Newsटेकआप फोन को टेबल पर कैसे रखते हैं... स्क्रीन या कैमरे की तरफ? 90% भारतीय हैं अनजान! आप जान लीजिए

आप फोन को टेबल पर कैसे रखते हैं... स्क्रीन या कैमरे की तरफ? 90% भारतीय हैं अनजान! आप जान लीजिए

बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि फोन की स्क्रीन ऊपर होनी चाहिए या नीचे. यह मामूली-सी लगने वाली बात असल में आपकी आदतों, ध्यान और डिजिटल हेल्थ पर बड़ा असर डालती है. फोन को स्क्रीन ऊपर रख देना आज के दौर में एक आम गलती बन चुकी है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आप फोन को टेबल पर कैसे रखते हैं... स्क्रीन या कैमरे की तरफ? 90% भारतीय हैं अनजान! आप जान लीजिए

स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है, जो हर वक्त हमारे आसपास रहता है. काम के दौरान, मीटिंग में, खाने की टेबल पर या दोस्तों के साथ बैठे हुए, फोन अक्सर सामने टेबल पर रखा होता है. लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि फोन की स्क्रीन ऊपर होनी चाहिए या नीचे. यह मामूली-सी लगने वाली बात असल में आपकी आदतों, ध्यान और डिजिटल हेल्थ पर बड़ा असर डालती है. फोन को स्क्रीन ऊपर रख देना आज के दौर में एक आम गलती बन चुकी है, जो बिना एहसास कराए कई नुकसान कर देती है.

खुली स्क्रीन मतलब खुली निजी जानकारी
जब फोन टेबल पर स्क्रीन ऊपर होती है, तो वह अनजाने में आपकी निजी जिंदगी की खिड़की बन जाता है. किसी बैंक से आया मैसेज, OTP, निजी चैट या ऑफिस से जुड़ा नोटिफिकेशन, सब कुछ आसपास बैठे लोगों की नजर में आ सकता है. कई बार यह हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हमारी स्क्रीन पर क्या फ्लैश हुआ और किसने देख लिया. स्क्रीन नीचे रखने से यह खतरा अपने आप खत्म हो जाता है. आज जब डिजिटल प्राइवेसी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है, तो यह आदत आपकी निजी जानकारी को बिना किसी मेहनत के सुरक्षित रखती है.

नोटिफिकेशन का जाल और टूटता फोकस
फोन की सबसे बड़ी ताकत उसका नोटिफिकेशन सिस्टम है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन चुका है. स्क्रीन ऊपर होते ही हर वाइब्रेशन या लाइट आपकी नजर को खींच लेती है. आप भले ही फोन उठाने का इरादा न रखें, लेकिन दिमाग अपने आप उस तरफ चला जाता है. स्क्रीन नीचे रखने से यह दृश्य आकर्षण खत्म हो जाता है. इससे आप अपने काम, बातचीत या पढ़ाई पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं. यह आदत दिमाग को सिखाती है कि हर अलर्ट जरूरी नहीं होता.

Add Zee News as a Preferred Source

मानसिक शांति के लिए छोटी लेकिन असरदार आदत
जब फोन सामने होता है और स्क्रीन बार-बार जलती है, तो दिमाग लगातार अलर्ट मोड में रहता है. इससे थकान और बेचैनी बढ़ती है. स्क्रीन नीचे रखने से दिमाग को यह संकेत मिलता है कि अभी फोन प्राथमिकता नहीं है. इससे आप ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं और सामने मौजूद माहौल से बेहतर जुड़ पाते हैं. चाहे आप परिवार के साथ हों या अकेले बैठे हों, यह आदत आपको पल में जीना सिखाती है.

स्क्रीन और कैमरे की सेहत भी रहती है सुरक्षित
फोन की डिस्प्ले और कैमरा सबसे महंगे और नाजुक हिस्से होते हैं. स्क्रीन ऊपर होने पर उस पर पानी की बूंद, चाय-कॉफी या खाने के कण गिरने का खतरा रहता है. वहीं कैमरा लेंस टेबल से रगड़ खाकर धीरे-धीरे खराब हो सकता है. स्क्रीन नीचे रखने से यह दोनों हिस्से सुरक्षित रहते हैं. इसके अलावा फोन के फिसलकर गिरने की संभावना भी कम हो जाती है, खासकर स्मूद टेबल पर.

बैटरी और आंखों को भी मिलता है आराम
हर बार स्क्रीन ऑन होना और फोन अनलॉक करना बैटरी को धीरे-धीरे खत्म करता है. जब स्क्रीन नीचे होती है, तो नोटिफिकेशन आपको बार-बार फोन उठाने के लिए मजबूर नहीं करते. इससे स्क्रीन टाइम अपने आप कम होता है. नतीजा यह होता है कि फोन की बैटरी ज्यादा देर तक चलती है और आपकी आंखों को भी कम स्ट्रेस झेलना पड़ता है. यह एक तरह से फोन और यूजर दोनों के लिए फायदेमंद ब्रेक है.

फोन के साथ संतुलित रिश्ता बनाने का तरीका
फोन को स्क्रीन नीचे रखकर आप यह तय करते हैं कि फोन आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेगा. यह आदत दूसरों को यह महसूस कराती है कि आप उनके साथ पूरी तरह मौजूद हैं. धीरे-धीरे आप फोन की बजाय खुद पर और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगते हैं. यही संतुलन एक हेल्दी डिजिटल लाइफ की बुनियाद है, जहां टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है, आपको बांधती नहीं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

phoneface down phone benefitssmartphone privacy awareness

Trending news

टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू