YouTube और Instagram को कैसे पता आपकी पसंद? क्या एल्गोरिदम आपकी बातें सुन रहा है? जानिए इसके पीछे का असली खेल

Is Social Media Listening You: क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि आप किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं या किसी से फोन पर चर्चा करते हैं और अगले ही पल आपके YouTube या Instagram फीड पर उसी का ऐड दिखने लगता है? कहीं आपका फोन आपकी बातें तो नहीं सुन रहा? यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एल्गोरिदम का कमाल है. आइए जानते हैं कि कैसे एल्गोरिदम आपकी पसंद-नापसंद का अंदाजा लगाता है और क्या वाकई आपकी प्राइवेसी खतरे में है.
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How Social Media Algorithm Works: हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ है कि किसी खास सामान के बारे में सर्च किया या किसी से फोन पर बात की और थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर चीजें नजर आने लगती है. YouTube से लेकर Instagram और दूसरे प्लेटफॉर्म तक हर जगह आपका पर्सनलाइज्ड फीड दिखाई देने लगता है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या कंपनियां आपकी प्राइवेट बातें सुनती हैं? यह सब कैसे होता है? क्या यह वास्तव में आपकी बातें सुनने का नतीजा है या इसके पीछे कोई दूसरी गणित काम कर रही है? आइए आज के इस आर्टिकल में हम सोशल मीडिया एल्गोरिदम के उस 'असली खेल' का खुलासा करेंगे जो आपकी पसंद और ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करता है.
सोशल मीडिया की दुनिया में आपके फीड पर वही रील और पोस्ट दिखाई देते हैं जो आपको पसंद होते हैं? इसके पीछे का कारण है एल्गोरिदम. यह एक तरह का स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को नोटिस करता है. यह सिस्टम यह देखता है कि आप कौन-से वीडियो-पोस्ट देखते हैं, उस वीडियो-पोस्ट को कितनी देर तक देखते हैं, कौन-सी पोस्ट को लाइक या शेयर करते हैं, और कौन-सी पोस्ट को जल्दी स्क्रॉल करके छोड़ देते हैं. इन जानकारियों के आधार पर एल्गोरिदम यह तय करता है कि आपको किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है.
इसके बाद जब आप अगली बार ऐप ओपन करते हैं तो वही एल्गोरिदम आपके फीड पर आपकी पसंद के मुताबिक वीडियो-पोस्ट दिखाता है. यही कारण है कि आपकी स्क्रीन पर बार-बार वही तरह का कंटेंट आता है और देखते हैं.
किसी भी सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ नियम और निर्देश बनाए गए होते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया में भी ऐसा ही होता है और इन्हीं नियमों को एल्गोरिदम कहते हैं. इसका काम है यह तय करना कि यूजर को कौन-सा कंटेंट दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए. एल्गोरिदम आपकी पसंद, नापसंद, भाषा और लोकेशन को ध्यान में रखकर आपके फीड पर कंटेंट दिखाता है.
सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम कई काम करता है, एल्गोरिदम ही यह तय करता है कि आपकी फीड में कौन-सी पोस्ट पहले दिखेगी, सर्च के रिजल्ट कैसे दिखेंगे और कौन-से ऐड आपको दिखाएं जाएं. उदाहरण के लिए फेसबुक का एल्गोरिदम यह तय करता है कि आपकी फीड में कौन-सी पोस्ट ऊपर आएगी और कौन-सी नीचे. यही कारण है कि हर यूजर की फीड एक नहीं होती है.
आजकर ज्यादातर लोगों के हाथ तक स्मार्टफोन पहुंच चुका है और लोगों के स्मार्टफोन में सोशल मीडिया जरूर होता है. सोशल मीडिया ऐप्स भले ही एक हों लेकिन सबकी पसंद अलग होती है. अगर सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम न हो, तो यूजर को अपनी पसंद का कंटेंट खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाए. एल्गोरिदम की मदद से प्लेटफॉर्म यह तय करता है कि किस यूजर को क्या दिखाना है.
एल्गोरिदम काम करने के लिए बहुत सारे डेटा का इस्तेमाल करता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के एक्टिविटी पर पूरी नजर रखते हैं. आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या लाइक करते हैं, क्या शेयर करते हैं या किस पोस्ट को इग्नोर करते हैं. एल्गोरिदम यह सब नोट करता है. अगर आपको न्यूज से जुड़े वीडियो पसंद हैं तो वही आगे दिखाए जाएंगे, इसी तरह एग्लोरिदम काम करता है.
इंस्टाग्राम आपके फीड पर पहले उन अकाउंट्स की पोस्ट दिखाता है जिन्हें आप फॉलो करते हैं. साथ ही आप किन पोस्ट को लाइक, शेयर या कमेंट करते हैं. यह भी एल्गोरिदम नोट करता है. जिन पोस्ट पर ज्यादा लाइक और कमेंट आते हैं, उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है. अगर आप किसी खास अकाउंट से बार-बार कनेक्ट होते हैं या सर्च करते हैं तो उसका कंटेंट आपको पहले दिखाया जाता है. फेसबुक भी इसी तरह काम करता है.
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वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब का एल्गोरिदम काफी अलग है. यूट्यूब का एल्गोरिदम यह देखता है कि किस वीडियो को कितने लोग देखते हैं और कितनी देर तक देखते हैं. ज्यादा समय तक देखने वाले कंटेंट को अच्छा माना जाता है. साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर और आपकी वॉच हिस्ट्री के आधार पर ही वीडियो आपके फीड पर आते हैं. यूट्यूब यूजर की उम्र, लोकेशन और पसंद को भी ध्यान में रखता है.
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