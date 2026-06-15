HP AI Smart Print: आज के इस डिजिटल युग में सभी सेक्टर तक AI ने अपनी पहुंच बना ली है. चाहे वह स्मार्टफोन हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर हमारे घर और ऑफिस के गैजेट्स AI हर जगह चीजों को स्मार्ट और सस्ता बना रहा है. इसी क्रम में आपके घर में रखे प्रिंटर भी जुड़ गया है. अक्सर देखा जाता है कि एक जरूरी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के चक्कर में प्रिंटर कई फालतू और खाली पन्ने भी बाहर निकाल देता है, जबकि काम सिर्फ एक ही पेज पर निकले टेक्स्ट का होता है. इससे कागज और महंगी इंक दोनों बर्बाद होते हैं. लेकिन टेक जगत की दिग्गज कंपनी HP ने अब इस समस्या का हल निकाल लिया है.
कंपनी ने अपने नए प्रिंटर्स में AI टेक्नोलॉजी से लैस ऐसा कमाल का बटन ला दिया है, जिसे प्रेस करते ही फालतू काजों की बर्बादी रुक जाएगी और आपके पैसे बचेंगे. आइए जानते हैं क्या है यह तकनीक और यह कैसे करती है काम...
HP ने इसके लिए नया HP AI Optimize Print Formatting फीचर पेश किया है, जो प्रिंटिंग को पहले से ज्यादा स्मार्ट, आसान बनाता है. यह AI-आधारित प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, जो आने वाली आम समस्याओं को खुद पहचानकर उन्हें दूर करती है, जिससे बेहतर आउटपुट के साथ कागज और इंक भी बचत होती है.
यह फीचर वेब पेज, डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट को अपने-आप ऑप्टिमाइज करता है. इसके जरिए वेब पेज पर मौजूद गैरजरूरी ऐड, फालतू के कंटेंट और ऐसे पेज, जिनका काम नहीं होता है, वो हट जाते हैं. इससे सिर्फ जरूरी जानकारी ही प्रिंट होती है. इससे यूजरस को साफ-सुथरा प्रिंटआउट मिलता है.
कंपनी के मुताबिक यह फीचर घर, ऑफिस और शिक्षा से जुड़े सभी तरह के इस्तेमाल के लिए मददगार साबित होगा. हाइब्रिड वर्क और ऑनलाइन लर्निंग के बढ़ते दौर को ध्यान में रखते हुए इसे बेहतर और सुविधाजनक प्रिंटिंग एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार किया गया है. फिलहाल HP AI Optimize Print Formatting कंपनी के चुनिंदा InkJet प्रिंटर्स में ही मौजूद है.
HP इंडिया के सीनियर डायरेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि HP का उद्देश्य AI के जरिए तकनीक को ज्यादा सरल और उपयोगी बनाना है. HP AI Optimize Print Formatting के जरिए हमारा लक्ष्य प्रिंटिंग को ज्यादा स्मार्ट, आसान और भरोसेमंद बनाना है, जिससे लोग तकनीकी झंझटों की बजाय अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे सकें.
उनका मानना है कि प्रिंटिंग अब सिर्फ कागज पर जानकारी उतारने तक सीमित नहीं रह गई है. AI की मदद से यह तकनीक यह समझने में सक्षम हो रही है कि यूजर वास्तव में किस हिस्से को प्रिंट करना चाहता है. उदाहरण के लिए जैसे- जब कोई व्यक्ति किसी रेसिपी, आर्टिकल या बच्चों की वर्कशीट को प्रिंट करता है, तो अक्सर उसके साथ ऐड और गैर-जरूरी बातें भी प्रिंट हो जाती हैं. AI इस समस्या को कम करते हुए सिर्फ जरूरी कंटेंट को प्राथमिकता देता है.
इसके सात ही, यह टेक्नोलॉजी समय के सात यूजर की प्रिटिंग आदतों को भी समझ सकती है और उसी के मुताबिक बेहतर परिणाम देने लगती है. इससे प्रिंटिंग प्रक्रिया ज्यादा आसान और तेज हो जाती है.