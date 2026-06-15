HP AI Smart Print: आज के इस डिजिटल युग में सभी सेक्टर तक AI ने अपनी पहुंच बना ली है. चाहे वह स्मार्टफोन हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर हमारे घर और ऑफिस के गैजेट्स AI हर जगह चीजों को स्मार्ट और सस्ता बना रहा है. इसी क्रम में आपके घर में रखे प्रिंटर भी जुड़ गया है. अक्सर देखा जाता है कि एक जरूरी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के चक्कर में प्रिंटर कई फालतू और खाली पन्ने भी बाहर निकाल देता है, जबकि काम सिर्फ एक ही पेज पर निकले टेक्स्ट का होता है. इससे कागज और महंगी इंक दोनों बर्बाद होते हैं. लेकिन टेक जगत की दिग्गज कंपनी HP ने अब इस समस्या का हल निकाल लिया है.