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अब प्रिंटर खुद तय करेगा क्या प्रिंट करना है और क्या नहीं, HP ने लॉन्च की नई तकनीक, एक बटन दबाते ही बचेंगे ढेरों रुपये

HP AI Smart Print: AI अब प्रिंटिंग की दुनिया को भी बदल रहा है. HP ने अपने नए AI फीचर के साथ ऐसा स्मार्ट प्रिंटिंग फीचर्स पेश कर दिया है, जो गैर-जरूरी पेज, ऐड और बेकार कंटेंट को हटाकर सिर्फ जरूरी जानकारी प्रिंट करेगा. इससे कागज, इंक और पैसे तीनों की बचत होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 15, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:06 PM IST
अब प्रिंटर खुद तय करेगा क्या प्रिंट करना है और क्या नहीं, HP ने लॉन्च की नई तकनीक, एक बटन दबाते ही बचेंगे ढेरों रुपये

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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