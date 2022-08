HP ने लॉन्च किया स्मार्ट टीवी से भी बेहतर 5K डिस्प्ले वाला All-in-one PC, जानिए कीमत और फीचर्स

HP All in One PC: विश्वसनीय लैपटॉप और डेस्कटॉप निर्माता कंपनी एचपी (HP) ने हाल ही में भारत में दो प्रीमियम ऑल-इन-वन पीसी (All-in-One PC) लॉन्च किये हैं जिनमें स्मार्ट टीवी से बेहतर 5K डिस्प्ले के साथ कई आकर्षक फीचर्स दिए जा रहे हैं..