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Hindi NewsटेकWork From Home देते ही ऑफिस बुला लेगा HR! अगर आपके पास नहीं हैं ये 5 गैजेट्स, फटाफट जानिए क्या-क्या

Work From Home देते ही ऑफिस बुला लेगा HR! अगर आपके पास नहीं हैं ये 5 गैजेट्स, फटाफट जानिए क्या-क्या

अगर आपकी कंपनी भी WFH मोड पर जाने की तैयारी कर रही है, तो जरूरी है कि आपके घर का सेटअप ऑफिस जैसा हो. कई बार घर से काम करते हुए इंटरनेट, चार्जिंग या बैठने की दिक्कत की वजह से प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 14, 2026, 07:35 AM IST
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एआई से बनाई गई तस्वीर.
एआई से बनाई गई तस्वीर.

पीएम मोदी ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच Work From Home यानी WFH को प्राथमिकता देने की बात कही. इसके बाद एक बार फिर घर से काम करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. अगर आपकी कंपनी भी WFH मोड पर जाने की तैयारी कर रही है, तो जरूरी है कि आपके घर का सेटअप ऑफिस जैसा हो. कई बार घर से काम करते हुए इंटरनेट, चार्जिंग या बैठने की दिक्कत की वजह से प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है. ऐसे में कुछ जरूरी गैजेट्स आपके काम को आसान बना सकते हैं. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ 5 जरूरी गैजेट्स के जरिए आप घर को मिनी ऑफिस में बदल सकते हैं.

Wi-Fi कनेक्शन सबसे जरूरी

घर से काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज इंटरनेट कनेक्शन है. अगर आपका इंटरनेट स्लो है, तो वीडियो कॉल, मीटिंग और फाइल अपलोड जैसे कामों में परेशानी हो सकती है. ऐसे में आपके पास अच्छा Wi-Fi कनेक्शन या पॉकेट Wi-Fi राउटर होना चाहिए. कई लोग फोन के हॉटस्पॉट से काम चलाते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से फोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है और डिवाइस पर दबाव भी बढ़ता है. एक अच्छा Wi-Fi राउटर आपके WFH अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है.

लैपटॉप स्टैंड से बढ़ेगा कम्फर्ट

घर पर लंबे समय तक लैपटॉप पर काम करना कई बार गर्दन और पीठ दर्द की वजह बन जाता है. इसलिए एक अच्छा लैपटॉप स्टैंड या फोल्डेबल टेबल आपके लिए जरूरी हो सकता है. इससे लैपटॉप सही हाइट पर रहता है और आप ऑफिस वर्कस्टेशन जैसी फीलिंग के साथ काम कर सकते हैं. आजकल मार्केट में हल्के और पोर्टेबल लैपटॉप स्टैंड आसानी से मिल जाते हैं जिन्हें कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

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एक्सटेंशन कॉर्ड करेगा बड़ी मदद

WFH करते समय एक और चीज सबसे ज्यादा काम आती है, वो है एक्सटेंशन कॉर्ड. कई बार जहां आप बैठकर काम करते हैं वहां पास में पर्याप्त प्लग पॉइंट नहीं होते. ऐसे में लैपटॉप, फोन और दूसरे गैजेट्स चार्ज करने में परेशानी होती है. अगर आप नया एक्सटेंशन बोर्ड खरीदने की सोच रहे हैं, तो USB पोर्ट वाला मॉडल बेहतर रहेगा. इससे आपको अलग चार्जर लगाने की जरूरत भी कम पड़ेगी.

लैपटॉप सपोर्ट वाला पावरबैंक रखें तैयार

घर से काम करते समय बिजली जाने या बैटरी खत्म होने की समस्या आपके काम को रोक सकती है. ऐसे में एक ऐसा पावरबैंक होना जरूरी है जो लैपटॉप को भी सपोर्ट करे. आजकल 20,000mAh क्षमता वाले कई पावरबैंक आते हैं जो 65W आउटपुट सपोर्ट करते हैं. ये लैपटॉप चार्ज करने के साथ-साथ फोन और टैबलेट भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं. इनकी कीमत करीब 1500 से 2000 रुपये के बीच मिल जाती है, इसलिए यह WFH सेटअप के लिए अच्छा निवेश साबित हो सकता है.

Noise Cancellation हेडफोन देंगे ऑफिस जैसी शांति

घर का माहौल हमेशा ऑफिस जितना शांत नहीं होता. आसपास का शोर कई बार मीटिंग और काम दोनों को प्रभावित करता है. ऐसे में Noise Cancellation वाले हेडफोन या ईयरबड्स काफी काम आते हैं. ये बाहरी आवाज को कम करके आपको बेहतर फोकस करने में मदद करते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन मीटिंग, कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी आपकी आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है.

कम खर्च में बन जाएगा मिनी ऑफिस

अगर आपके पास ये पांच जरूरी गैजेट्स हैं, तो घर से काम करना पहले से काफी आसान हो सकता है. सही इंटरनेट, आरामदायक सेटअप और अच्छे ऑडियो डिवाइस आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं. आज के समय में WFH सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि कई कंपनियों के लिए जरूरत बन चुका है. ऐसे में सही गैजेट्स के साथ आप घर पर भी ऑफिस जैसा अनुभव पा सकते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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