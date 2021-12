लॉन्च हुआ कम कीमत वाला धुआंधार Smartphone, तगड़ी बैटरी और गजब कैमरा; फीचर्स जान लोग बोले- 'मस्त है...'

HTC ने HTC Wildfire E2 Plus स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. फोन में 6.82 इंच का डिस्प्ले, 13MP का कैमरा और 4,600mAh की दमदार बैटरी है. आइए जानते हैं HTC Wildfire E2 Plus की कीमत (HTC Wildfire E2 Plus Price) और फीचर्स...