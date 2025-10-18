Advertisement
Huawei का बड़ा धमाका; महंगे फोल्डेबल फोन की होगी छुट्टी! लॉन्च हुआ दमदार फीचर्स वाला 'सस्ता' Foldable Phone

Huawei Nova Flip S: फोल्डेबल स्मार्टफोन की रेस में अब तक सिर्फ महंगे प्रीमियम फोन ही छाए हुए थे लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं! Huawei ने पेश किया है ऐसा फोल्डेबल फोन जो लग्जरी डिजाइन और दमदार फीचर्स के साथ आता है. सबसे खास बात यह है कि इस फोन की कीमत भी दूसरे फोल्डेबल फोन की तुलना में बहुत कम है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:12 PM IST
Huawei Nova Flip S: फोल्डेबल स्मार्टफोन की दुनिया में जहां मंहगे प्राइज वाले फोन का बोलबाला है वहीं अब इस दुनिया में बजट-फ्रेंडली सेगमेंट वाला एक नए खिलाड़ी ने एंट्री कर ली है. स्मार्टफोन के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है. आखिरकार एक ऐसा फोल्डेबल फोन लॉन्च हो गया है जो न सिर्फ डिजाइम और फीचर्स में दमदरा है बल्कि दूसरे फोल्डेबल फोन की तुलना में भी बहुत कम है. मात्र 41,900 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ शानदार 2.14 इंच की कवर स्क्रीन के साथ, यह नया फोल्डेबल फोन बाजार में तहलका मचाने आ गया है. इस फोन ने प्रीमियम फोल्डेबल एक्सपीरियंस को किफायती बना कर दिया है. अब कम बजट वाले भी प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीद सकते हैं.

Huawei ने चीन में अपना नया Nova Flip S स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. जल्दी ही यह फोन भारत में भी लॉन्च होगा. यह फोन साल 2024 के अगस्त में आए Nova Flip मॉडल का किफायती वर्जन है जिसमें लगभग-लगभग वही फीचर्स दिए गए हैं लेकिन कीमत कम रखी गई है. कंपनी ने इस बार इसमें दो नए कलर ऑप्शन भी जोड़े हैं.

फीचर्स की बात की जाए तो इसमें 6.94 इंच का फोल्डेबल मेन डिस्प्ले और 2.14 इंच की कवर स्क्रीन दी गई है. कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा शामिल है. फोन को पावर देने के लिए 4,400mAh की बैटरी दी गई है. 

कीमत और कलर ऑप्शन्स जान लीजिए

Huawei Nova Flip S की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए CNY 3,388 करीब 41,900 रुपये के आस पास होगी. वहीं 512GB वेरिएंट की कीमत करीब 45,600 रुपये है. ये फोन न्यू ग्रीन, ज़ीरो व्हाइट, सकुरा पिंक, स्टार ब्लैक, स्काई ब्लू और फेदर सैंड ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.

नोट कर लीजिए स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Huawei Nova Flip S में 6.94 इंच का फुल-HD+ (2690×1136 पिक्सल) OLED फोल्डेबल इंटरनल स्क्रीन और 2.14 इंच का OLED कवर डिस्प्ले कंपनी की तरफ से दिया गया है, दोनों फोन राउंड कॉर्नर डिजाइन के साथ आते हैं. इन फोन के आउटर स्क्रीन में 480×480 पिक्सल रेजॉल्यूशन मिलता है. मेन स्क्रीन P3 वाइड कलर गैमट को सपोर्ट करती है और इसमें 120Hz LTPO एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 1440Hz हाई-फ्रिक्वेंसी PWM डिमिंग और 300Hz टच सैंपलिंग रेट मिलता, जिससे डिस्प्ले और भी स्मूद और रिस्पॉन्सिव हो जाता है.

हालांकि अभी तक कंपनी ने Nova Flip S के चिपसेट या RAM को लेकर कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें भी वहीं Kirin 8000 प्रोसेसर हो सकता है जो स्टैंडर्ड Nova Flip मॉडल में मिलता है. बात करें कैमरा की तो Huawei Nova Flip S में f/1.9 अपर्चर के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और f/2.2 अपर्चर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा मिलता है. मेन कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है. वहीं फोटो क्वालिटी शूटिंग मोड के मुताबिक बदल सकती है. इनर स्क्रीन पर 32 मेगापिक्सल का f/2.2 अपर्चर वाला कैमरा मौजूद है. Huawei के Nova Flip S में 4,400mAh की बैटरी है जो 66W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है. 

