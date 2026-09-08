/Apple के बड़े इवेंट से कुछ घंटे पहले Huawei का बड़ा खेल, लॉन्च किया 3 बार मुड़ने वाला फोन; कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप!

स्मार्टफोन की दुनिया के सबसे बड़े महामुकाबले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है! 9 सितंबर को एप्पल का बहुप्रतीक्षित सालाना इवेंट Surprise and Shine होने जा रहा है, जिसका लेकर चर्चा है कि कंपनी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन दुनिया के सामने ला सकती है. लेकिन एप्पल के इस मेगा शो से कुछ ही घंटों पहले चीन की टेक कंपनी Huawei ने एक ऐसा बड़ा दांव चला है, जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है.
चीनी कंपनी Huawei ने अपना नया और दमदार फोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने चीन में अपना दूसरा ट्राई-फोल्ड यानी तीन बार मुड़ने वाला स्मार्टफोन Huawei Mate XT 2 Ultimate Design पेश कर दिया है. यह फोन 10 सितंबर से चीन में सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा. खास बात यह है कि एप्पल के मार्केट में उतरने से पहले ही चीनी कंपनियों ने फोल्डेबल फोन की दुनिया में अपनी धाक जमा ली है.
Huawei के इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्क्रीन है. इस फोन में 6.5 इंच की आउटर डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 6,500 निट्स की जबरदस्त पीक ब्राइटनेस के साथ आती है. जब आप इस फोन को पूरी तरह खोल लेते हैं, तो यह 10.2 इंच की बड़ी 3K स्क्रीन बन जाता है. Huawei ने इसके अंदर एक खास हार्डवेयर-बेस्ड प्राइवेसी डिस्प्ले भी दिया है, जिससे साइड से देखने वाले लोगों को स्क्रीन पर चल रही चीजें नजर नहीं आएगी.
इसके साथ ही, कंपनी ने इस बार इसके फोल्डिंग हिंज को भी पूरी तरह बदला है. पुराने मॉडल की जगह पर, नए मेट एक्सटी 2 में अंदर की ओर मुड़ने वाला जी-शेप हिंज दिया गया है, जो फोन बंद होने पर स्क्रीन को सेफ रखता है.
फोन को सुपरफास्ट बनाने के लिए इसमें नया Kirin 9050 Pro प्रोसेसर दिया गया है. कंपनी के मुताबिक यह पुराना चिपसेट से 42 प्रतिशत ज्यादा पॉवरफुल है. फोन में 16GB रैम और 2TB तक की स्टोरेज दी गई है.
फोटोग्राफी के लिए इसके बीच वाले पैनल पर चार कैमरे दिए गए हैं. इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस वो भी 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ और 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. इसके साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए दोनों स्क्रीन पर 8 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं.
बात करें फोन की बैटरी की तो इसमें 5,600mAh की बैटरी दी गई है, जो 66W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इन सब के साथ ही अच्छी बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी खुला होने पर इस फोन की मोटाई सिर्फ 3.5mm है और इसका वजन 299 ग्राम है. फोन में पानी और धूल से बचाने के लिए IP58 और IP59 रेटिंग भी दी गई है. यह फोन HarmonyOS 7 पर चलता है.
इस फोन की शुरुआती कीमत CNY 19,999 यानी करीब 2.81 लाख रुपये है, जो इसके बेस वेरिएंट के लिए है. इसके सबसे महंगे कलेक्टर एडिशन 16GB रैम और 2TB स्टोरेज की कीमत CNY 29,999 यानी करीब 4.22 लाख रुपये रखी गई है. फिलहाल इसे चीन में ही लॉन्च किया गया है और ग्लोबल मार्केट में आने को लेकर कंपनी ने अभी कोई जानकारी शेयर नहीं की है.