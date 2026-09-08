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Apple के बड़े इवेंट से कुछ घंटे पहले Huawei का बड़ा खेल, लॉन्च किया 3 बार मुड़ने वाला फोन; कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप!

9 सिंतबर को होने वाले एप्पल के सालान इवेंट से ठीक पहले चीनी कंपनी Huawei ने एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक चला है, जिसने टेक मार्केट मे तहलका मचा दिया है. कंपनी ने दुनिया के सामने अपना नया और दमदार ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन पेश कर दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 08, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:18 PM IST
Apple के बड़े इवेंट से कुछ घंटे पहले Huawei का बड़ा खेल, लॉन्च किया 3 बार मुड़ने वाला फोन; कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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