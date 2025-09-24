चीन ने कर डाली ट्रंप की 'हवा टाइट'! ले आए सुपरकंप्यूटर्स का भी 'बाप', जानिए क्या है SuperPoDs

Huawei Technologies ने हाल ही में ऐसा हार्डवेयर पेश किया है जो बिना Nvidia के एडवांस चिप्स के भी वर्ल्ड-क्लास कंप्यूटिंग पावर देने का दावा करता है. यह कदम ना केवल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा मोड़ ला सकता है, बल्कि चीन की AI में आत्मनिर्भरता की कोशिशों को भी जबरदस्त ताकत देगा. हुआवेई की यह घोषणा ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी और व्यापार को लेकर खींचतान चल रही है. यह खुलासा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कॉल के ठीक एक दिन पहले किया गया, जिससे इसके रणनीतिक महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है.

Huawei ने क्या नया पेश किया?

Huawei ने अपने Connect Conference (शंघाई) में बताया कि उसने दुनिया का सबसे पावरफुल 'सुपरनोड कंप्यूटिंग क्लस्टर” तैयार किया है- और वो भी बिना विदेशी चिप्स के. कंपनी ने बताया कि यह सुपरनोड पूरी तरह स्थानीय (लोकल) चिप निर्माण तकनीकों पर आधारित है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगले तीन सालों में Huawei अपग्रेडेड Ascend AI चिप्स लॉन्च करेगा.

‘Supernode + Cluster’ क्या है और क्यों है खास?

Huawei के डिप्टी चेयरमैन एरिक ज़ु झिजुन ने बताया कि कंपनी एक ‘सुपरनोड + क्लस्टर’ कंप्यूटिंग सॉल्यूशन तैयार कर रही है, जो चीन में उपलब्ध चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी के सहारे ही बनेगा. इसका मकसद है – तेजी से बढ़ रही AI कंप्यूटिंग की जरूरतों को पूरा करना. इस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि Huawei अब अमेरिका और Nvidia जैसे विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर नहीं रहेगा. इससे चीन को अपनी AI इंडस्ट्री में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इसके पीछे की रणनीति?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल घोषणा नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक कदम है. गैवेकल ड्रैगोनॉमिक्स (बीजिंग) की टेक्नोलॉजी एनालिस्ट टिली झांग ने कहा कि Huawei की यह घोषणा बिल्कुल सही समय पर की गई है, ताकि चीन अपनी ताकत दिखा सके और अमेरिका से बातचीत में मजबूत स्थिति में आ सके. इसका मतलब यह है कि जहां अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चीन को एडवांस चिप्स न मिले, वहीं Huawei अब अपने दम पर एक पूरा AI हार्डवेयर इकोसिस्टम बनाने की ओर बढ़ रहा है.

क्यों है यह एक बड़ी बात?

Huawei की यह घोषणा दिखाती है कि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता अब केवल एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनने की ओर है. अमेरिका की तरफ से लगाए गए एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के बावजूद, Huawei जैसी कंपनियां लोकल टैलेंट और संसाधनों से दुनिया को चुनौती देने की स्थिति में हैं. यह कदम ना केवल चीन के लिए, बल्कि पूरी ग्लोबल AI इंडस्ट्री के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है.