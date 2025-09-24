चीन ने कर डाली ट्रंप की 'हवा टाइट'! ले आए सुपरकंप्यूटर्स का भी 'बाप', जानिए क्या है SuperPoDs
Advertisement
trendingNow12934379
Hindi Newsटेक

चीन ने कर डाली ट्रंप की 'हवा टाइट'! ले आए सुपरकंप्यूटर्स का भी 'बाप', जानिए क्या है SuperPoDs

हुआवेई की यह घोषणा ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी और व्यापार को लेकर खींचतान चल रही है. यह खुलासा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कॉल के ठीक एक दिन पहले किया गया.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन ने कर डाली ट्रंप की 'हवा टाइट'! ले आए सुपरकंप्यूटर्स का भी 'बाप', जानिए क्या है SuperPoDs

Huawei Technologies ने हाल ही में ऐसा हार्डवेयर पेश किया है जो बिना Nvidia के एडवांस चिप्स के भी वर्ल्ड-क्लास कंप्यूटिंग पावर देने का दावा करता है. यह कदम ना केवल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा मोड़ ला सकता है, बल्कि चीन की AI में आत्मनिर्भरता की कोशिशों को भी जबरदस्त ताकत देगा. हुआवेई की यह घोषणा ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी और व्यापार को लेकर खींचतान चल रही है. यह खुलासा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कॉल के ठीक एक दिन पहले किया गया, जिससे इसके रणनीतिक महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है.

Huawei ने क्या नया पेश किया?
Huawei ने अपने Connect Conference (शंघाई) में बताया कि उसने दुनिया का सबसे पावरफुल 'सुपरनोड कंप्यूटिंग क्लस्टर” तैयार किया है- और वो भी बिना विदेशी चिप्स के. कंपनी ने बताया कि यह सुपरनोड पूरी तरह स्थानीय (लोकल) चिप निर्माण तकनीकों पर आधारित है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगले तीन सालों में Huawei अपग्रेडेड Ascend AI चिप्स लॉन्च करेगा.

‘Supernode + Cluster’ क्या है और क्यों है खास?
Huawei के डिप्टी चेयरमैन एरिक ज़ु झिजुन ने बताया कि कंपनी एक ‘सुपरनोड + क्लस्टर’ कंप्यूटिंग सॉल्यूशन तैयार कर रही है, जो चीन में उपलब्ध चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी के सहारे ही बनेगा. इसका मकसद है – तेजी से बढ़ रही AI कंप्यूटिंग की जरूरतों को पूरा करना. इस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि Huawei अब अमेरिका और Nvidia जैसे विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर नहीं रहेगा. इससे चीन को अपनी AI इंडस्ट्री में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इसके पीछे की रणनीति?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल घोषणा नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक कदम है. गैवेकल ड्रैगोनॉमिक्स (बीजिंग) की टेक्नोलॉजी एनालिस्ट टिली झांग ने कहा कि Huawei की यह घोषणा बिल्कुल सही समय पर की गई है, ताकि चीन अपनी ताकत दिखा सके और अमेरिका से बातचीत में मजबूत स्थिति में आ सके. इसका मतलब यह है कि जहां अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चीन को एडवांस चिप्स न मिले, वहीं Huawei अब अपने दम पर एक पूरा AI हार्डवेयर इकोसिस्टम बनाने की ओर बढ़ रहा है.

क्यों है यह एक बड़ी बात?
Huawei की यह घोषणा दिखाती है कि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता अब केवल एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनने की ओर है. अमेरिका की तरफ से लगाए गए एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के बावजूद, Huawei जैसी कंपनियां लोकल टैलेंट और संसाधनों से दुनिया को चुनौती देने की स्थिति में हैं. यह कदम ना केवल चीन के लिए, बल्कि पूरी ग्लोबल AI इंडस्ट्री के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

chinaHuaweiDonald TrumpSuperPoDs

Trending news

PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
;